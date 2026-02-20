快訊

影／川普談2017年訪中排場 誇解放軍整齊到「頭上能打撞球」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中）2017年11月9日訪問中國時，與中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席歡迎儀式。美聯社
美國總統川普成立的「和平理事會」（Board of Peace）19日在華府召開備受矚目的首次會議。川普發表近一小時談話，期間回顧2017年首次訪問中國時，檢閱解放軍三軍儀仗隊的場面，還開玩笑說，這些解放軍士兵若把頭盔拿掉，「甚至可以在他們頭頂上打撞球。」

根據《Roll Call》提供的逐字稿，川普重申自己與中國國家主席習近平「關係非常好」，並表示將於4月訪問中國。他說：「這會是一趟很狂野的行程。我說過，我們得辦一場中國歷史上從未有過的最大場面。」

川普回憶，上次訪問中國時，習近平對他「非常好」，還替他安排檢閱解放軍儀仗隊。他形容：「我從沒看過這麼多士兵身高都一樣，真的一模一樣，身高差距只有約0.6公分。當你有14億人口時，這種事就辦得到，到處都是肩膀，每個人的身高幾乎都一樣，差距大概只有約0.3公分；如果他們把頭盔放下來，你甚至可以在他們頭頂上打撞球。」

川普表示，那樣的場面「真的相當令人驚嘆」，但他也對習近平說：「你得要超越這個。他說會超越，我們會超越。」他還補充：「到時會有很多人去，大多數那些『假新聞』也都會跟著過去。」

川普 解放軍 習近平

