川普重掌白宮大祭關稅 美國去年貨品貿易逆差仍擴大

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國政府今天公布的數據顯示，儘管總統川普重掌白宮首年祭出全面性關稅，美國2025年貨品貿易逆差仍擴大至新高紀錄，且對台灣貨品貿易逆差翻倍，來到1470億美元。

法新社報導，2025年美國貨品貿易逆差總額達1.24兆美元，較2024年略為增加，創下商務部自1960年以來的最高數字。

但美國全年對中國的貨品貿易逆差縮小，主因美國從全球第2大經濟體的進口量大減3成。

若合計貨品與服務，2025年美國總貿易逆差降至9015億美元，低於2024年的9035億美元。即便如此，這仍是歷來第3高逆差。

由於川普（Donald Trump）再度就任總統後，對幾乎所有貿易夥伴的商品加徵新關稅，力圖縮減美國貿易逆差，去年美國貿易流動受到極大影響。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的鮑恩（Chad Bown）今天告訴記者，進口增加的一部分原因很可能與美國發展人工智慧（AI）有關。

這部分涵蓋最終用於資料中心的先進半導體等高科技產品，其主要產地為台灣。

根據美聯社，去年美國對台貨品貿易逆差翻倍，來到1470億美元。

另一個導致美國去年進口增加的因素，可能是川普對特定國家加徵的多項關稅當中，給予智慧型手機等電子產品重大豁免。

