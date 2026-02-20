Fed會議紀錄鷹派現蹤 6月前利率估按兵不動

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
根據聯準會（Fed）美東時間18日下午2時公布的上次會議紀錄，決策官員傾向在一段時間內維持當前利率區間。路透
根據聯準會（Fed）美東時間18日下午2時公布的上次會議紀錄，決策官員傾向在一段時間內維持當前利率區間。路透

根據聯準會（Fed）美東時間18日下午2時公布的上次會議紀錄，決策官員傾向在一段時間內維持當前利率區間，甚至有幾名決策者提出，若通膨持續維持在高檔，未來存在升息的可能性，整體語氣偏鷹。投資人目前仍預期Fed在6月會議之前會按兵不動。

儘管外界普遍預期今年通膨將放緩，為進一步降息鋪路，但紀錄指出，「數名官員表示，他們可能支持對未來利率決策採取雙向描述，反映通膨若持續高於目標水準，可能需要上調聯邦資金利率目標區間」。

一些官員認為，應將利率維持一段時間，等待更多通膨和經濟數據。其中部分甚至主張，在未看到通膨放緩重回正軌的明確證據前，不宜降息。

會議紀錄公布後，投資人仍押注Fed會在6月、9月會議各降息1碼。市場定價尚未反映出在可預見的未來升息的可能性。Fed下次會議定於3月17-18日舉行，屆時決策者將發布最新經濟與利率預測。

此時正出現一個可能推升通膨的新因素。由於市場擔心美國與伊朗可能在近期爆發新的衝突，國際油價19日漲逾1%，延續前一個交易日大漲4%的勢頭。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油4月期貨19日盤中上漲1.3%，繼18日站上每桶70美元後，進一步攀抵71.28美元；西德州中級原油3月期貨同日上漲1.4%，報每桶66.08美元。

Axios報導，一場重大的美國中東軍事行動可能很快就會展開，且以色列政府正推動以「更迭伊朗政權」為目標的行動。CNN則引述知情人士報導，美軍已準備好最快本周末對伊朗發動攻擊。知情人士指出，白宮已接獲通報，軍方近日在中東地區大幅集結空軍與海軍兵力。另有消息人士提醒，川普私下對於動武表達過支持與反對的不同立場，並已向顧問與盟友徵詢最佳行動方針。

通膨 Fed

延伸閱讀

波蘭總理促公民立即離開伊朗：之後要撤離恐不再可能

印度洋基地若美攻擊伊朗需用 川普警告英國別讓出

Fed降息長債利率仍高？網曝原因力勸：賣美債加入正二

動武倒數？CNN：美軍最快本周末可攻伊朗 川普仍未拍板

相關新聞

Fed會議紀錄鷹派現蹤 6月前利率估按兵不動

根據聯準會（Fed）美東時間18日下午2時公布的上次會議紀錄，決策官員傾向在一段時間內維持當前利率區間，甚至有幾名決策者...

「維多利亞秘密」創辦人：艾普斯坦是世界級騙徒

淫魔艾普斯坦數百萬頁文件解密後，最新輪到被問話的是零售帝國億萬富豪威斯納(Leslie Wexner)，不過他在面對眾議...

對抗審查制度？美反擊歐洲內容審查 擬架設網站供用戶瀏覽封鎖資訊

3名知情人士表示，美國國務院正在開發一個線上入口網站，讓歐洲及其他地區民眾得以瀏覽遭本國政府封鎖的內容，包括被指為仇恨言...

報導稱：谷愛凌曾在史丹福校園遭「攻擊與威脅」

一篇報導指出，代表中國出戰米蘭冬奧的滑雪女將谷愛凌(Eileen Gu)曾在史丹福大學校園內遭到攻擊。

谷愛凌代表中國出賽 范斯：在美長大受教、享自由權利 應代表美

滑雪選手谷愛凌本屆冬奧代表中國出賽，贏得了兩枚銀牌，連同2022年北京冬奧的兩金一銀已為中國拿下五枚獎牌，成為史上獲得最...

美國護照更新 6分鐘搞定 網路填表 17天後收新護照 尚無加急服務

華盛頓郵報18日報導，更新美國護照在過去要花一天工夫，包括拍照、填寫紙本文件、在政府大樓排隊等待，但國務院跟上數位時代腳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。