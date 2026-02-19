對抗審查制度？美反擊歐洲內容審查 擬架設網站供用戶瀏覽封鎖資訊

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
使用電腦示意圖。（AI生成）

3名知情人士表示，美國國務院正在開發一個線上入口網站，讓歐洲及其他地區民眾得以瀏覽遭本國政府封鎖的內容，包括被指為仇恨言論與恐怖主義宣傳的資訊。

華府將此舉視為對抗審查制度的方式。

消息人士表示，該網站將架設在freedom.gov，官員們討論過加入虛擬私人網路（VPN）功能，讓使用者的流量看起來像是源自美國，並補充說該網站不會追蹤使用者的活動。

消息人士還說，該計畫由公共外交國務次卿羅傑斯（Sarah Rogers）主導，原預計在上週慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）公布。

路透社無法確認未如期發布的原因，但兩名消息人士指出，包括律師在內的部分國務院官員對該計畫提出疑慮，不過並未詳述具體的憂慮內容。

該計畫可能進一步加劇川普政府與歐洲傳統盟友之間的緊張關係。目前雙方關係已因貿易爭端、俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及總統川普推動主張對格陵蘭控制權等問題而緊繃。

該入口網站也可能讓華盛頓陷入陌生的處境：看起來像是在鼓勵他國公民藐視當地法律。

國務院發言人在給路透社的聲明中表示，美國政府並沒有專門針對歐洲的規避審查計畫，「然而，數位自由是國務院的優先事項，這包括推廣隱私及規避審查技術，例如VPN」。

發言人否認任何發布推遲，並稱國務院律師提出擔憂的說法是不準確的。

川普政府已將言論自由——特別是其認為保守派聲音在網路上遭壓制的情況——列為外交政策重點，包括在歐洲與巴西。

歐洲對言論自由的處理方式與美國不同，美國憲法保護幾乎所有的表達方式，歐盟（European Union）則是為了壓制曾助長納粹主義的極端主義宣傳再起，包括妖魔化猶太人、外國人與少數族群的言論，進而祭出限制。

美國官員批評歐盟政策壓制右翼政治人物，包括羅馬尼亞、德國與法國，並聲稱如歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）與英國「線上安全法」（Online Safety Act）等規定限制言論自由。

