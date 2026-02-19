加州州長選戰 民調：共和黨籍前福斯新聞主持人領先

加州州長紐松任期將在明年1月結束，美國愛默生學院最新民調顯示，共和黨籍川普支持者、前福斯新聞節目主持人希爾頓（Steve Hilton）支持度躍居第一。他在2020年專訪川普時，曾就台灣議題向對方詢問看法。

自2011年阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）卸任後，加州州長一職至今一直由民主黨人出任。現任州長紐松（Gavin Newsom）執政8年後將於明年1月卸任，有意或表態參選的人數持續增加，已超過20人。2月初的首場全州電視辯論有7人參加。

距離初選剩下3個半月，美國愛默生學院（EmersonCollege）今天公布民調指出，共和黨籍希爾頓以17%的支持度領先。

現年56歲的希爾頓，是前福斯新聞（Fox News）節目主持人，出生英國，2021年正式成為美國公民，為川普的公開支持者。他的妻子惠特史東（RachelWhetstone）曾加入Google，並曾在科技公司優步（Uber）、臉書（Facebook）、線上串流公司Netflix擔任高階主管，現任職於AI新創公司Sierra。

希爾頓曾在2020年專訪美國總統川普（DonaldTrump），提問台灣議題。當時，希爾頓提到，過去美國政府對台灣抱持各種不同態度，而出於科技和經濟因素，台灣似乎越來越重要，全球半導體業龍頭（指台積電）關係到全球產業。

根據愛默生學院的最新民調，民主黨籍國會議員史沃威爾（Eric Swalwell）、及共和黨籍加州河濱郡警長畢昂可（Chad Bianco）兩人緊追在後，支持度同為14%。

與去年12月相比，希爾頓的支持度上升了5個百分點。他在社群平台X發文指出，現在應該團結支持目前領先的共和黨參選人，避免選票被分散，並表示有信心能夠成功。

愛默生學院民調執行主任金波（Spencer Kimball）分析，在共和黨選民中，希爾頓和畢昂可兩人幾乎勢均力敵，而希爾頓在無黨派選民中取得相對多數的支持；民主黨則尚未整合出明確共主。就整體民調來看，這場選戰還看不出絕對的領先者。

愛默生學院於2月13日與14日針對1000名可能投票選民進行民調；調查也顯示，仍有約21%的選民尚未決定要支持哪位參選人。