快訊

直播／是否被判死刑？南韓前總統尹錫悅內亂案14點將揭曉

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

川普白宮慶祝黑人歷史月100週年 駁斥種族主義指控

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普今天在白宮舉行的黑人歷史月（Black HistoryMonth）100週年慶祝活動中，表彰政府內的非裔高官；他駁斥種族主義指控，並看好非裔會迎來「再一個世紀」的成功。

川普在活動中向約100名受邀嘉賓發表談話，首先稱讚多位知名非裔美國人。總統兩度稱讚南卡羅來納州共和黨參議員史考特（Tim Scott），並邀請多位非裔政府官員上台，包括住房與城市發展部部長特納（Scott Turner），以及曾為其競選對手、後曾擔任內閣部長的卡森（Ben Carson）。

川普談及他第一任期的刑事司法改革以及近幾個月嚴格的移民執法政策時，現場響起歡呼。他回應道：「難怪在2024年，我們贏得的非裔美國選民比歷史上任何一位共和黨總統候選人都還要多。」

但他的樂觀言論與外界對政府持續削弱多樣性、公平與包容（DEI）政策的批評形成鮮明對比。

此次活動舉辦之際，距離總統帳號發布一則具爭議的社群媒體貼文僅過去近兩週。該貼文將前總統歐巴馬與第一夫人蜜雪兒描繪成猿猴，引發了強烈的種族主義抨擊。

貼文發布後，史考特隨即稱該影片為「我在這屆白宮看過最種族歧視的東西」。

憤怒情緒蔓延，白宮最初仍為該貼文辯護，批評這是「虛假的憤怒」，但最終還是將其刪除。

川普表示他沒看過這段影片，並將責任歸咎於一名幕僚，拒絕道歉，後來又表示沒有人因此受到處分。

正值第二任期的川普過去就有過發表種族歧視言論的紀錄。他長期推廣虛假的陰謀論，聲稱歐巴馬並非在美國出生。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在今天的簡報會上表示，媒體成員「抹黑」總統為種族主義者。

川普 美國

延伸閱讀

印度洋基地若美攻擊伊朗需用 川普警告英國別讓出

動武倒數？CNN：美軍最快本周末可攻伊朗 川普仍未拍板

美國對台軍售卡關 華爾街日報：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中

美媒：盧比歐與卡斯楚之孫秘談 繞過官方管道商討古巴未來

相關新聞

高盛集團報告：川普第二任期限縮政策 淨移民數減少80%

高盛集團(Goldman Sachs)本周公布最新分析報告指出，川普總統在第二任期推出大規模遣返計畫、簽證禁令等限縮政策...

Meta被控讓未成年沉迷 祖克柏出庭認年齡驗證進展慢

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在一場具里程碑意義的社群媒體審判中表示，他對於公司在識別Ins...

加州滑雪團8死1失蹤 美國45年來最致命雪崩事故

冬季風暴肆虐美國加州，大和地區（Tahoe）城堡峰發生雪崩。警方今天表示，已確認8名滑雪客身亡，還有1人下落不明，成為美...

美國男涉殺妻遺體塞冰櫃…被控一級謀殺 美媒：犯案後逃至香港

美國38歲男子David Varela涉嫌殺害妻子Lina Guerra，警方2月初在屋內冰櫃發現遺體，起訴男子一級謀殺罪名，據美媒2月18日引用聯邦文件報導，David Varela去向仍未明，調查人員發現他於2月5日左右乘坐飛機前往香港。

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

官員18日（周三）表示，加州太浩湖附近發生雪崩後，八名野外滑雪者被發現死亡，一人仍下落不明，這起事故成為美國四十多年來最...

美眾議員AOC含糊回應是否協防台灣 副總統范斯批「丟臉」

美國聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）最近出席慕尼黑安全會議時，對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。