和平理事會會議將登場 川普擬宣布50億美元加薩重建承諾

白宮表示，美國總統川普明天將在華府主持「和平理事會」（Boardof Peace）會議，他將在會中宣布，各成員國已承諾為加薩的重建與人道援助提供超過50億美元資金。

路透社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天對記者說，將有超過20個國家與會，並指出各成員國已承諾派遣數千人員加入國際穩定部隊。

梵蒂岡今天表示，不會參與川普倡議的和平理事會，李威特說這項決定「令人深感遺憾」。

川普1月23日在瑞士達沃斯（Davos）簽署文件，成立和平理事會。和平理事會的成立已獲得聯合國安全理事會決議支持，作為川普加薩計畫的一部分。

李威特說：「總統提出非常大膽且雄心勃勃的計畫與願景，欲透過和平理事會來重建加薩，目前正順利推進。這是一個合法組織，擁有來自全球的數十個成員國。」

儘管土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯與卡達等中東地區強權，以及印尼等主要新興國家已加入川普的和平理事會，世界強國與美國傳統西方盟友態度則相對審慎。

梵蒂岡最高層級外交官員帕洛林（Pietro Parolin）昨天表示，國際危機情況應交由聯合國處理。梵蒂岡今年1月受邀加入和平理事會，不過梵蒂岡鮮少加入國際組織。

首位美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）曾批評川普部分政策，並多次譴責加薩人道問題。

根據川普去年底公布的加薩計畫，和平理事會原本負責監督加薩的臨時治理。其後川普表示，理事會將擴大任務，處理全球衝突。部分專家憂心，這類的理事會可能會削弱聯合國權威。

根據白宮公布的理事會章程，川普將擔任首任主席，掌握關鍵否決權與人事任命權，卸任總統後仍可保留主席職位或持續扮演核心角色。

明天登場的會議預計將聚焦加薩議題。