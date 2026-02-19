權貴菁英與派對 艾普斯坦檔案揭露跨國政經版圖

美國記者與研究人員近期埋首探究司法部1月公布的巨量「艾普斯坦檔案」，大量電郵與影像顯示即使艾普斯坦官司纏身惡名昭彰，仍透過政商關係從紐約到世界各地建立龐大的權貴菁英版圖。他積極經營影響力，加勒比海的羅莉島僅是手段的一部分。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）1953年出生於紐約布魯克林猶太家庭，沒有學位卻在上東城貴族學校達爾頓學院（Dalton School）擔任教師，被指資格不符離任後，進入金融海嘯期間倒閉的投資銀行貝爾斯登（Bear Stern），離職後創設個人投資公司。

艾普斯坦的工作經歷讓人乍舌，堪稱紐約傳奇新篇章，不過這只是開始。

艾普斯坦的客戶神秘，女性內衣潮牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）、「艾伯克倫比與費契」（Abercrombie & Fitch）主要控股人魏克斯納（LeslieWexner）是外界少數得知的客戶。他顯然財力傲人，曾受雇於他的經理人用「友善、迷人」形容他處理高階客戶關係的能力。

艾普斯坦長於資產交易，專精紐約富豪稅務與房地產服務等業務，善於處理疑難雜症，1980年代初期開始結識政、商、學、外交、媒體、娛樂圈要人，堪稱紐約菁英社交圈大咖。他在佛羅里達州棕櫚灘（PalmBeach）豪宅裡以按摩為名，強迫未成年女性性交及人口販運，佛州法界未能予以制裁，還讓他一路升至紐約及歐州權貴的金錢、權勢與性剝削的暗黑世界。

艾普斯於90年代中期透過英籍名媛女友、工作夥伴麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在佛州物色年輕女性從事情色服務，受害者在佛州出面，艾普斯坦透過政治權勢在宣判後仍可「獄外工作」，繼續往來加勒比海小聖詹姆士島（Little Saint James Island）迎接權貴菁英與政客。

艾普斯坦檔案揭露，前英國王子安德魯（AndrewMountbatten-Windsor）曾經登島，谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）也是座上客，前美國總統柯林頓（Bill Clinton）否認登島，不過受害者與島上員工指稱曾見過他。檔案顯示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也去過，但他說當時全家共同前往。

曾在紐約經營房地產的現任美國總統川普（DonaldTrump）年輕時與艾普斯坦不時往來，民主黨長期懷疑他涉及爭議，司法部可能掩飾實情。不過年輕川普花名在外，3度婚姻育有5名子女，政治攻防圍繞在他是否早已知情。名利場上川普與艾普斯坦曾是朋友，川普曾說他是很棒的人，但民主黨一直指控川普也曾涉入艾普斯坦的情色圈子。

檔案中揭露的美國政要包括前總統柯林頓，他和妻子前任國務卿與聯邦參議員希拉蕊（Hillary Clinton）同意出席國會聽證；享有學術與公益清譽的前財政部長暨前哈佛大學校長薩默斯（Larry Summers）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等榜上有名，名譽掃地。

高盛（Goldman Sachs）法務長暨前白宮顧問魯姆勒（Kathy Ruemmler）是近期浮上檯面的少數女性，她將在今年中離任。

即使艾普斯坦惡名昭彰，2009年甩掉佛州牢獄之災至2019年紐約入獄10年間，仍活躍於名利場與羅莉島。協助名人子女入學常春藤名校與參觀訪問白宮算日常安排，大型派對期間的權勢資訊交易與剝削未成年的行徑，繼續影響美國政壇，且持續衝擊歐洲多國。

前英國駐美大使暨前上議院議員曼德森（PeterMandelson）涉嫌提供與股市相關的敏感資訊，他與多名工黨內閣官員相繼請辭；前挪威總理暨前諾貝爾委員會主席賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）可能涉及喬獎項，與前挪威外交官羅德拉森（Terje Rød-Larsen）和他的妻子已開始面對貪腐調查。

外界好奇活躍於紐約奢華宴會的中國業者與政要是否出現在數百萬頁檔案中？答案是有。

艾普斯坦亟欲建立國外元首交情，包括俄羅斯、以色列及中國。他透過安德魯試圖建立與北京權貴的關係。

艾普斯坦頻繁與安德魯等人多次討論如何透過外交途徑打入中國政商圈，中國國家主席習近平的名字頻繁出現於聯繫電郵中，前任國家副主席李源潮與王岐山也是艾普斯坦亟欲接觸的對象。此外，中國平價網購時裝品牌Shein的執行董事長美籍華人唐偉也曾與艾普斯坦與麥克斯威爾互通電郵。

哈佛大學校報報導，艾普斯坦在美籍華裔數學家丘成桐協助下，曾與香港恆隆集團家族成員陳樂宗討論，設立北京清華大學波士頓分校的機會。

紐約時報（New York Times）寫道，未來數月媒體記者與研究人員將持續在檔案中搜尋艾普斯坦犯罪行事的蛛絲馬跡，但殘酷真相已浮現。檔案赤裸裸揭露勾搭艾普斯坦進行見不得人勾當的圖像，當中大部分是政、商、學與娛樂界的權勢富豪資深男性。