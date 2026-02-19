谷愛凌代表中國參賽 范斯：受美栽培應為美而戰

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國副總統范斯（JD Vance）昨天針對奧運滑雪選手谷愛凌（EileenGu）選擇代表中國而非美國參賽所引發的爭議做出回應。

范斯接受美國福斯新聞頻道（Fox News）「瑪莎麥卡勒姆的故事」（The Story With Martha MacCallum）專訪時坦言，他「完全不清楚」該如何界定谷愛凌的國籍身分，但仍希望美國公民能選擇代表美國參加國際賽事。

范斯說：「我完全不清楚應該如何界定她的身分，我認為這終究要由奧運委員會決定，我不想越俎代庖去介入此事。」

「我確實認為，一個在美國長大、受惠於我們的教育體制，並享有讓這個國家成為偉大之地的自由與權利的人，我會希望他們能選擇代表美國參賽。」

「因此，我會為美國選手加油，而我認為這其中也包含那些認同自己是美國人的人，他們才是我這屆奧運會全力加油的對象。」

谷愛凌因決定代表中國參加本屆奧運，而成為國際輿論抨擊的焦點，美國人的反對尤為強烈。在2022年北京冬季奧運時，她也是代表中國出賽。

谷愛凌在加州長大，並就讀於史丹佛大學，她的母親則是第一代移居美國的中國移民。

她在2019年決定代表中國參賽。當時谷愛凌表示，這是一個「極其艱難」的決定，而考量到美中地緣政治緊張，美國民眾對她的決定並不買帳。

憑藉與中國銀行等中國企業及西方品牌合作，谷愛凌光是2025年估計收入就高達2300萬美元（約新台幣7.2億元），位居全球冬季奧運選手之冠。她曾表示，她是為了在中國出生的母親而選擇代表中國參賽。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）上週報導，谷愛凌與同樣在美國出生、現代表中國參賽的花式滑冰選手朱易，於2025年共獲得北京市體育局撥付的660萬美元，名義為「力爭在2026年米蘭冬奧資格賽取得優異成績」。據報導，兩人在過去3年內總計獲得近1400萬美元的酬勞。

谷愛凌從未公開抨擊中國涉嫌侵犯人權的行為，包括據傳中國在新疆維吾爾自治區對維吾爾族及其他穆斯林少數民族進行的系統性壓迫，或是黎智英被捕入獄一事。

谷愛凌在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬奧自由式滑雪收穫兩面銀牌。她最後一項參賽項目是21日登場的半管，力爭增加獎牌總數。

法新社報導，谷愛凌在拿下銀牌後，有記者問她：「這算是贏得了兩面銀牌，還是丟了兩面金牌？」

谷愛凌一笑置之，並表示自己現在是奧運自由式滑雪史上獎牌數最多的女運動員。

她說：「我覺得這已經說明了一切。在奧運奪牌對每位運動員來說都是改變人生的經歷。要拿5面更是難上加難，每一面獎牌我都是拚盡全力，但外界對我的期望卻不斷升高。」

「至於『丟了兩面金牌』這種說法，坦白說，我認為這種觀點挺荒謬的。」

相關新聞

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

官員18日（周三）表示，加州太浩湖附近發生雪崩後，八名野外滑雪者被發現死亡，一人仍下落不明，這起事故成為美國四十多年來最...

美國男涉殺妻遺體塞冰櫃…被控一級謀殺 美媒：犯案後逃至香港

美國38歲男子David Varela涉嫌殺害妻子Lina Guerra，警方2月初在屋內冰櫃發現遺體，起訴男子一級謀殺罪名，據美媒2月18日引用聯邦文件報導，David Varela去向仍未明，調查人員發現他於2月5日左右乘坐飛機前往香港。

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處

美國紐約聯邦準備銀行與哥倫比亞大學經濟學家日前發布研究指出，如同多位經濟學家先前預測，截至2025年11月，總統川普關稅...

Meta被控讓未成年沉迷 祖克柏出庭認年齡驗證進展慢

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在一場具里程碑意義的社群媒體審判中表示，他對於公司在識別Ins...

加州滑雪團8死1失蹤 美國45年來最致命雪崩事故

冬季風暴肆虐美國加州，大和地區（Tahoe）城堡峰發生雪崩。警方今天表示，已確認8名滑雪客身亡，還有1人下落不明，成為美...

美眾議員AOC含糊回應是否協防台灣 副總統范斯批「丟臉」

美國聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）最近出席慕尼黑安全會議時，對...

