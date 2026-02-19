Meta被控讓未成年沉迷 祖克柏出庭認年齡驗證進展慢

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在一場具里程碑意義的社群媒體審判中表示，他對於公司在識別Instagram未滿13歲用戶方面的進展緩慢感到遺憾。

這起審判指控Meta故意讓13歲以下兒童沉迷其平台。

當被問及公司內部質疑，在驗證13歲以下兒童是否使用平台方面篩查不力，這位41歲的Meta負責人表示，公司目前已有改進。

但他補充說：「我總是希望我們能更早做到這一點。」

祖克柏是加州這場審判中最受矚目的證人。這是多起案件中的第一宗，可能為美國家庭針對社群媒體平台提出的數千起訴訟樹立司法判例。

這是這位億萬富豪首次在陪審團面前、並在宣誓作證的情況下，直接就其平台的安全問題作出回應。

據法新社法庭記者報導，祖克柏起初表現非常克制，但隨後變得激動，顯露不耐神情，轉向陪審團時搖頭揮手。

洛杉磯的12名陪審員聽取證詞，原告律師蘭尼爾（Mark Lanier）則就年齡驗證問題，以及祖克柏在公司決策時所秉持的理念進行詢問。

審判預計持續至3月底，屆時陪審團將裁定Meta以及Google旗下的YouTube是否需為20歲加州居民凱莉（Kaley G.M.）所遭受的心理健康問題負責。

凱莉童年起即為重度社群媒體使用者，6歲開始使用YouTube，9歲使用Instagram，之後又使用TikTok與Snapchat。

Instagram不允許13歲以下用戶使用，蘭尼爾針對凱莉可輕鬆註冊該平台一事向祖克柏施壓，並指出相關規則深藏於使用者協議中，無法指望孩子會去閱讀。