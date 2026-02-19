快訊

中橫初二傳憾事…一家四口機車出遊 58歲母跌落山溝頭部重創不治

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭打臉 AI峰會攤位慘遭斷電清場

Meta被控讓未成年沉迷 祖克柏出庭認年齡驗證進展慢

中央社／ 洛杉磯18日綜合外電報導

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在一場具里程碑意義的社群媒體審判中表示，他對於公司在識別Instagram未滿13歲用戶方面的進展緩慢感到遺憾。

這起審判指控Meta故意讓13歲以下兒童沉迷其平台。

當被問及公司內部質疑，在驗證13歲以下兒童是否使用平台方面篩查不力，這位41歲的Meta負責人表示，公司目前已有改進。

但他補充說：「我總是希望我們能更早做到這一點。」

祖克柏是加州這場審判中最受矚目的證人。這是多起案件中的第一宗，可能為美國家庭針對社群媒體平台提出的數千起訴訟樹立司法判例。

這是這位億萬富豪首次在陪審團面前、並在宣誓作證的情況下，直接就其平台的安全問題作出回應。

據法新社法庭記者報導，祖克柏起初表現非常克制，但隨後變得激動，顯露不耐神情，轉向陪審團時搖頭揮手。

洛杉磯的12名陪審員聽取證詞，原告律師蘭尼爾（Mark Lanier）則就年齡驗證問題，以及祖克柏在公司決策時所秉持的理念進行詢問。

審判預計持續至3月底，屆時陪審團將裁定Meta以及Google旗下的YouTube是否需為20歲加州居民凱莉（Kaley G.M.）所遭受的心理健康問題負責。

凱莉童年起即為重度社群媒體使用者，6歲開始使用YouTube，9歲使用Instagram，之後又使用TikTok與Snapchat。

Instagram不允許13歲以下用戶使用，蘭尼爾針對凱莉可輕鬆註冊該平台一事向祖克柏施壓，並指出相關規則深藏於使用者協議中，無法指望孩子會去閱讀。

社群媒體 祖克柏 Instagram

相關新聞

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

官員18日（周三）表示，加州太浩湖附近發生雪崩後，八名野外滑雪者被發現死亡，一人仍下落不明，這起事故成為美國四十多年來最...

美國男涉殺妻遺體塞冰櫃…被控一級謀殺 美媒：犯案後逃至香港

美國38歲男子David Varela涉嫌殺害妻子Lina Guerra，警方2月初在屋內冰櫃發現遺體，起訴男子一級謀殺罪名，據美媒2月18日引用聯邦文件報導，David Varela去向仍未明，調查人員發現他於2月5日左右乘坐飛機前往香港。

川普關稅9成美國人扛 白宮官員轟紐約聯準銀行論文「丟臉」要求懲處

美國紐約聯邦準備銀行與哥倫比亞大學經濟學家日前發布研究指出，如同多位經濟學家先前預測，截至2025年11月，總統川普關稅...

Meta被控讓未成年沉迷 祖克柏出庭認年齡驗證進展慢

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在一場具里程碑意義的社群媒體審判中表示，他對於公司在識別Ins...

加州滑雪團8死1失蹤 美國45年來最致命雪崩事故

冬季風暴肆虐美國加州，大和地區（Tahoe）城堡峰發生雪崩。警方今天表示，已確認8名滑雪客身亡，還有1人下落不明，成為美...

美眾議員AOC含糊回應是否協防台灣 副總統范斯批「丟臉」

美國聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）最近出席慕尼黑安全會議時，對...

