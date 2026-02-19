加州滑雪團8死1失蹤 美國45年來最致命雪崩事故

冬季風暴肆虐美國加州，大和地區（Tahoe）城堡峰發生雪崩。警方今天表示，已確認8名滑雪客身亡，還有1人下落不明，成為美國45年來最致命的雪崩事故。

綜合法新社和路透社報導，這批滑雪客昨天清晨遭遇面積相當於一個美式足球場大小的雪崩吞沒，救難人員正全力搜尋。

他們頂著狂風、暴雪，在黑暗與險峻地形中前行，成功救出6名生還者，其中2人送醫治療。知名野雪聖地城堡峰（Castle Peak）位於塔霍湖（Lake Tahoe）西北方約16公里。

內華達郡（Nevada County）警長穆恩（ShannanMoon）說：「我們仍在尋找其中1名失蹤者。」她還說，天候不佳阻礙搜救行動。

穆恩說：「說天氣極端惡劣可能都算是輕描淡寫，實際狀況是大雪紛飛、狂風呼嘯，能見度極低。」

負責組織這場野外探險之旅的「黑鳥山地嚮導公司」（Blackbird Mountain Guides）表示，11名滑雪客和4名嚮導自15日起入住青蛙湖（Frog Lake）小屋，在行程結束後返回登山口途中遭遇雪崩。

官方消息指出，超過40名第一線救難人員展開搜救行動，其中包括「技術精湛的滑雪救援隊」。

然而，在迅速找到6名生還者後，搜救團隊未再發現其他受困的倖存者。

普萊瑟郡（Placer County）警方呼籲民眾在天氣好轉前，切勿前往山區。

加州州長紐松（Gavin Newsom）已聽取此次救援行動的簡報。

這場強烈暴風雪持續侵襲內華達山脈（SierraNevada）。

事發地點附近的一個滑雪度假村說，過去一週的積雪已達約1.7公尺。

美國國家氣象局指出，內華達海拔3500英尺以上的部分山區積雪恐達2.44公尺，風速可達約90公里。

警方對當地電視台KCRA表示，越野滑雪本身就極具風險。「人們隨時都可能前往偏遠山區活動。我們當然不建議這麼做，但我不會說這種情況很罕見。只能說，這不是明智的選擇。」

根據統計，過去10年美國每年冬季平均約有27人死於雪崩。今年1月，城堡峰也曾發生致命雪崩事故。