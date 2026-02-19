艾普斯坦案愈演愈烈 路透民調：近7成美國人相信權貴逍遙法外
根據路透社/益普索今天公布的最新民調，美國近7成民眾相信，已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的公開檔案顯示，權貴們鮮少面臨法律追究。
路透社與美國「國會山莊報」（The Hill）報導，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）於2月13日至16日期間，對1117名美國成年人進行全美網路民調，誤差範圍為正負3個百分點。
針對艾普斯坦檔案「顯示美國權貴鮮少因其行為被究責」的說法，大約69%的受訪者表示，該說法「非常符合」或「極為符合」他們的看法。
此外，有17%受訪者指出，這項敘述「某種程度上符合」他們的觀點，另有11%認為這未能反映他們的意見。
大多數民主黨與共和黨人（比例分別高達89%與86%）表示，他們「非常同意」或「有些同意」權貴人士未面臨應有的追究。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。