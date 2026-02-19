美眾議員AOC含糊回應是否協防台灣 副總統范斯批「丟臉」

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國眾議員歐加修-寇蒂茲。路透

美國聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）最近出席慕尼黑安全會議時，對是否應協防台灣含糊其詞。美國副總統范斯批評她的回應令人感到丟臉。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，歐加修-寇蒂茲上週末出席慕尼黑安全會議（Munich SecurityConference）時，被問及「如果中國採取行動，美國是否會、以及是否應該確實派遣美軍保衛台灣」？

她當時發出「呃」及「嗯」等停頓聲，回應說：「這當然是美國由來已久的政策，我認為我們希望確保永遠不會走到那一步，我們希望確保我方所有經濟研究和全球布局都朝著避免任何此類對抗的方向發展，甚至避免讓這個問題出現。」

歐加修-寇蒂茲此番言論招致共和黨人批評，甚至遭到部分民主黨人非議，批評者認為，這顯示她缺乏外交政策經驗。

對此，范斯（JD Vance）在美國福斯新聞頻道（FoxNews）節目「瑪莎麥卡勒姆的故事」（The Story withMartha MacCallum）上指出：「看吧，這令人感到丟臉。」

范斯還說：「真的有人相信歐加修-寇蒂茲對全球秩序，或美國在亞洲或歐洲政策應如何作為，有任何深思熟慮的想法嗎？沒有，她只是照搬別人給她的口號。」

歐加修-寇蒂茲為民主黨進步派要角，近來頻頻被視為 2028年總統大選的潛在角逐人選，范斯則很有可能代表共和黨問鼎總統大位。

美國 范斯 慕尼黑

