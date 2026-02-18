高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作

日本首相高市早苗今天表示，若行程安排允許，她預計於下個月訪美，與美國總統川普舉行日美領袖會談。她強調，會談將以深化雙方信賴關係為核心，同時全面強化安全保障、經濟及文化等多個領域的日美合作。

高市早苗晚間召開記者會，宣布高市內閣2.0正式啟動。她在回應媒體提問時指出，希望在會談中與川普進一步鞏固並強化雙方的信賴關係，同時也希望確認在安全保障、經濟以及文化等各個領域全面強化日美關係。

高市表示，她有非常強烈的意願，要進一步加強日美在稀土等重要礦物資源等經濟安全保障方面的合作。對於南鳥島周邊海域的稀有礦物海洋資源開發，希望與美方進行充分討論，並穩步推進相關合作。

針對日美政府今天公布的第一階段貿易協議，高市指出，未來將持續與美國密切協調，落實具體投資計畫。

此外，高市也提到，今年適逢日本提出「自由與開放的印太」構想10周年，她希望藉由此次會談，再次確認日美兩國對「自由與開放印太」的堅定承諾。她強調，這項理念是她外交政策的重要支柱之一，期盼能在會談中進行充分討論。

高市今天也向全體18名閣僚分別發出個別指示書，明確勾勒新內閣的外交與安全保障方針。

根據日本經濟新聞，在給外務大臣茂木敏充的指示書中，高市要求在國家安全保障會議架構下，與防衛大臣等相關閣僚協調合作，使國家安全保障政策更具戰略性與系統性。面對戰後最為嚴峻且複雜的安全環境，需推動包括「戰略3文件」在內的檢討與修正。

外交方面，高市強調要維護並強化以法治為基礎的國際秩序，深化「自由與開放的印太」構想，以日美同盟為核心，擴大與理念相近國家的合作與連結。對俄政策上，將持續推動對俄制裁，以及加強對烏克蘭及周邊國家的支援。

對中國政策方面，高市要求在推進「戰略互惠關係」的同時，明確主張日本立場，要求中方採取負責任行動，透過持續對話，建構「具建設性且穩定的關係」。

至於對防衛大臣小泉進次郎的指示，高市要求他與外務大臣及相關閣僚合作，推動防衛力的根本性強化，確保國民生命與財產安全。

日美同盟層面，高市指示進一步強化共同嚇阻力與應對能力，建構更有效發揮日本反擊能力的日美合作體制，同時提升雙方指揮與管制架構，並以日美同盟為核心，推動日美韓、日美菲、日美澳、日美澳印等雙邊與多邊防衛合作。