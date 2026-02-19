川習提對台軍售違反對台六項保證？ 白宮官員：美對台政策沒變

對美國總統川普十六日在空軍一號上對媒體說，正和中國大陸國家主席習近平溝通美國對台軍售議題，白宮官員十七日答覆中央社提問時簡短表示，「我們的對台政策沒改變」。

議員稱川普動搖對台承諾

川普十六日搭空軍一號返回華府時，媒體提問在四日川、習通話時，他如何回應習近平提醒務必慎重處理對台軍售議題，以及他是否打算持續提供台灣更多武器。川普在答覆時證實，兩人確實談到此事，且正為此和習近平溝通，雙方有很好的交談，他最近就會做出決定。他並又一次提及與習近平關係很好，且四月將訪陸。

韓裔的民主黨籍聯邦參議員金安迪十七日表示，川普正動搖過去不容談判的對台承諾，勢將帶來後果；即使川普最後仍決定推進對台軍售，「我們如今也已處於危險境地」。美國智庫哈德遜研究所研究員索博利克也批評，這與美國國會多年來在對台政策上的跨黨派共識背道而馳。

美陸一九八二年簽署涉及美國對台軍售的八一七公報後，為減輕因此對台灣造成的衝擊，共和黨籍的時任美國總統雷根委由美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長李潔明等人，向時任總統的蔣經國提出對台六項保證，其中一項就是美方「未同意就對台軍售議題，向中華人民共和國徵詢意見」。

川普決定將讓習取得勝利

美國智庫布魯金斯研究院主任何瑞恩更表示，大陸幾十年來一直試圖使美國在對台軍售前與其諮詢，歷屆美國政府根據對台六項保證拒絕此一要求，接下來無論川普做出何種決定，他開創的新先例都會讓習近平取得勝利。

拜登政府的白宮國安會前中國與台灣事務資深主任杜如松提到，美國有時會調整對台軍售的項目及時機，以避免（美陸台緊張）情勢過度升溫。然而，杜如松擔憂，川普如今改變政策，發出「我們長久以來奉行的原則可以改變，要是北京施壓，我們可能退縮」的訊號。

ＡＩＴ前主席、布魯金斯研究院研究員卜睿哲認為，川普十六日的發言是他將就美國對台軍售做出通盤決定，或僅對最近媒體報導的單一軍售案，聽來並不明確，和四月北京「川習會」的關連也不明朗。

替台灣在野陣營提供轉圜

美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）研究員塞克斯則主張，立法院正就國防特別預算進行攻防，川普上述發言正值該預算在台灣內部的支持度持續攀升之際，等於替台灣在野陣營提供轉圜空間。

川普政府去年底宣布約一一一億美元（約三五二六點五億元）對台軍售案。金融時報本月引述知情人士報導，川普政府正為台灣彙整一筆包括愛國者飛彈及其他武器的兩百億美元（約六三五四億元）軍售案，北京已提醒此舉可能影響川普預計四月的國是訪陸行程。