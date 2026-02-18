雪崩吞滑雪團！太浩湖以北16人原定返家遭波及 最多10人恐遭掩埋

美國太浩湖以北發生一場毀滅性雪崩，一支包含12名滑雪客與4名嚮導的隊伍共16人遭到波及，其中最多10人恐遭掩埋，當局已展開大規模搜救行動。

加州郵報報導，這起雪崩約於上午11時30分發生在靠近特拉基（Truckee）的城堡峰（Castle Peak），地點位於海拔約2500公尺、靠近青蛙湖（Frog Lake）一帶，當時一場冬季風暴仍在當地持續肆虐。內華達郡警局17日發布聲明指出，接獲通報稱一支從事野外滑雪的團體捲入事故，目前仍有多名成員下落不明。

雪崩的破壞規模以1至5級評量。內華達山脈雪崩中心（Sierra Avalanche Center）表示，17日這起雪崩的等級為2.5級，足以造成傷害、掩埋或致人於死，通常規模約為一座美式足球場長度，積雪高度超過1.8公尺。儘管其中6人倖存，但在雪崩發生超過5小時後，他們仍受困現場等待救援，另有10人仍下落不明。

內華達山脈雪崩中心特拉基分部的雷諾（Steve Reynaud）向《加州郵報》表示，這支野外滑雪團在雪崩發生前曾下榻青蛙湖野外山屋（Frog Lake Backcountry Huts）。該處為供滑雪者在山區停留的偏遠山屋，提供多種床位選擇，同時也警告入住者，所有進出路線皆屬雪崩地形，須具備相應的訓練與安全裝備。

雷諾指出，出事的滑雪團體於15日抵達山屋，原規劃進行三天兩夜行程，並於17日上午返家，雪崩正是在啟程返程時發生。當局隨即啟動大規模搜救行動，派出46名第一線救援人員趕赴現場；警長辦公室、內華達郡搜救隊等單位全數動員，展開協調一致的救援任務，並出動履帶雪車、雪地摩托車與滑雪裝備前往倖存者所在位置，要求他們留在原地等待救援。

Search and rescue crews are continuing efforts near Castle Peak in Northern California's Nevada County after an avalanche was reported late Tuesday morning. Six backcountry skiers survived but 10 remain unaccounted for, authorities said.



目前仍不清楚失蹤滑雪客的身分，而當地雪崩警報將持續生效至18日。內華達郡警局指出，內華達山脈雪崩中心已發布雪崩警報，野外地區處於高度雪崩危險，預期大型雪崩恐延續至18日清晨，危險狀況可能持續一整天。