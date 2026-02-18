美媒：湯米李瓊斯愛女死因與古柯鹼有關

快訊

中央社／ 舊金山17日專電

好萊塢演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）之女維多利亞於元旦清晨被發現陳屍於舊金山一間飯店內，享年34歲。舊金山ABC7電視台取得首席法醫辦公室說法，指出維多利亞死因與古柯鹼有關。

這起事件再度引起外界對用藥問題的關注。

ABC7電視台今天報導指出，舊金山首席法醫辦公室已核發死亡證明，並將死亡方式認定為「意外」，死因則為「古柯鹼的毒性作用」（Toxic effects ofcocaine）。

維多利亞（Victoria Jones）於1月1日被發現陳屍在舊金山的惠蒙特酒店（Fairmont San Francisco）；當局一再表示，並不懷疑有他殺嫌疑。

事發前幾個月，維多利亞曾與丈夫發生爭執而在加州酒鄉納帕（Napa）被捕，據稱衝突原因與其藥物使用有關。

事發後，飯店發布聲明表示，積極配合警方辦案。家屬則於聲明中感謝大眾出於善意的發言、關心與祈禱，希望在這段艱難的時期，外界能尊重家屬的隱私。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）另引述法院紀錄，紀錄顯示維多利亞在過去一年曾面臨輕罪指控，包括與藥物相關的罪名。她在這些案件中均已表示不認罪，而這些案件在她去世時仍在審理當中。

維多利亞是湯米李瓊斯和前妻克勞利（KimberleaCloughley）所生的女兒。年幼時曾參與過演出，首次亮相是在父親主演的電影「MIB星際戰警2」（Men inBlack II）。

