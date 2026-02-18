美國任命西藏事務協調員 達賴喇嘛繼任人選受關注

美國國務卿盧比歐今天宣布，指派助理國務卿班恩斯（Riley Barnes）擔任對西藏事務特別協調員，推動保障在中國治下的藏人權益。這是在川普政府時期少見地重拾人權倡議。

班恩斯現為國務院民主、人權與勞工事務助理國務卿。

盧比歐（Marco Rubio）在藏曆新年「洛薩爾」（Losar）致詞時說：「美國將持續支持藏民不可剝奪的權利，以及他們獨有的語言、文化與宗教傳承。」

近年來，美國政策制定者最關注的議題之一，是維護藏人選擇達賴喇嘛（Dalai Lama）轉世靈童的儀式度，擔憂中國試圖另覓順從聽話的繼任人選，以取代高齡90歲、長期在國際上為藏人爭取權益的達賴喇嘛。

美國國會於2002年通過法律，設立西藏事務特別協調員一職。歷屆政府皆指派高級官員兼任此職，但川普在第一任期上任後一直將此職位懸缺，直到他卸任前數個月才任命人選。

盧比歐在擔任參議員時，曾以堅定倡議在中國的人權而聞名，他帶頭推動通過相關法案，禁止從中國新疆地區進口涉及強迫勞動的產品，除非這些商品經認證不涉及強迫勞動，以此聲援維吾爾族少數民族。

法新社報導，盧比歐自從擔任國務卿以來，轉而與川普政府其他部門一起縮小對人權關注，將人權問題作為攻擊對手的武器，同時也盡量避免批評川普的盟友；川普對中國的關係側重於貿易。