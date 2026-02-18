AI熱潮催生新一批富翁 舊金山房市供需失衡加劇

快訊

中央社／ 舊金山17日專電

美國舊金山房市受AI熱潮影響，陷入供需失衡加劇情況；百萬富翁人數增加，加上隨著OpenAI、Anthropic等AI公司預計進行首次公開募股（IPO），買家儘管握有大把鈔票也不見得搶得到房子

這波搶購潮自去年秋天引爆後熱度未減，直接跳過了冬季淡季。「舊金山標準報」（The San FranciscoStandard）報導，目前，物件一上市沒幾天就進入簽約階段，甚至不用仲介帶看，數百萬美金的房子，很多買家直接以現金付清，且沒有附帶條件。

過去幾年，買家多半青睞帶裝潢、附傢俱的房子；不過，現在需要整修的房子也迅速被搶購一空。房仲業者Compass報告指出，舊金山目前面臨極度嚴重的庫存短缺。

與去年同期相比，近3/4的獨棟房、逾1/4的公寓房最終的成交價都超過開價。

房仲業者表示，這還只是剛開始；隨著AI公司包括OpenAI、 Anthropic、Databricks預期今年進行首次公開募股，且估值很高，部分員工已將手中股票變現。

許多AI業員工甚至不必等到IPO，光是簽約獎金就已高達百萬美元，或者公司透過回購股票等方式幫員工創造變現的機會，員工銀行帳戶內的資金往往流向房地產市場。

這樣的現象讓人有似曾相識的感覺；2018年，科技公司Uber、Airbnb上市前，也曾出現過類似情形；儘管這次熱潮也存在諸多的不確定性，但供給仍遠不及需求。

Compass業者阿迪拉（Andy Ardila）指出，在房源稀缺的情況下，市場上並不會因為資金變多而突然湧現大量賣家；更有可能出現的情況是，一大批資金雄厚的買家同時進場，卻搶不到房子。

舊金山灣區長期存在結構性的住宅供給不足問題；另一家房仲公司Christie’s International Sereno的業者費洛爾（John Faylor）表示，輝達（NVIDIA）一家公司就已製造出比市場房源還多的百萬富翁，顯示供需失衡的情況。

如今，AI熱潮持續催生新一批富翁，供需失衡的情況恐將進一步加劇。

舊金山 房子 富翁

