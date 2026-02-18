美國民權領袖傑克遜逝世 歐巴馬與川普齊致敬

美國知名民權領袖傑西．傑克遜逝世，前總統歐巴馬今天向他致敬，說自己之所以能成為美國首位非裔總統，是因為有傑克遜奠下基礎。現任總統川普說，傑克遜具有「天生偉大力量」。

傑西．傑克遜（Jesse Jackson）過世，享壽84歲。他早年在盛行種族隔離的美國南方成長，曾與民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）共事，長年致力促進非裔美國人權益，並於1980年代兩度競逐民主黨總統提名。

法新社報導，歐巴馬（Barack Obama）在社群平台X發文說：「我們正是站在他的肩膀上。」並說因為有傑西．傑克遜鋪路，自己才能成為美國第一位非裔總統。

川普則盛讚傑西．傑克森具有「天生偉大力量」、是無可取代的人物，川普也自豪說，自己曾經幫助這位民權領袖為非裔美國人爭取權益。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示：「傑西是少數具有天生偉大力量的人，就像他的少數前輩一樣。」