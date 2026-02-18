快訊

115大考攻略／學檔愈早準備愈致勝 一階過了不代表安全

YouTube初二全球大當機！用戶哀號「 還我甄嬛傳」網：全台長輩小孩崩潰

畫面曝…賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委「突劇烈嘔吐」活動一度中斷

美國民權領袖傑克遜逝世 歐巴馬與川普齊致敬

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國知名民權領袖傑西．傑克遜逝世，前總統歐巴馬今天向他致敬，說自己之所以能成為美國首位非裔總統，是因為有傑克遜奠下基礎。現任總統川普說，傑克遜具有「天生偉大力量」。

傑西．傑克遜（Jesse Jackson）過世，享壽84歲。他早年在盛行種族隔離的美國南方成長，曾與民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）共事，長年致力促進非裔美國人權益，並於1980年代兩度競逐民主黨總統提名。

法新社報導，歐巴馬（Barack Obama）在社群平台X發文說：「我們正是站在他的肩膀上。」並說因為有傑西．傑克遜鋪路，自己才能成為美國第一位非裔總統。

川普則盛讚傑西．傑克森具有「天生偉大力量」、是無可取代的人物，川普也自豪說，自己曾經幫助這位民權領袖為非裔美國人爭取權益。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示：「傑西是少數具有天生偉大力量的人，就像他的少數前輩一樣。」

美國 歐巴馬

延伸閱讀

耗費6小時…俄烏日內瓦會談首日結束 親俄人士：氣氛非常緊張

影／南投克明宮初一博金牌！民眾署名川普、習近平贈花籃 廖大乙揭巧思

川普自曝與習近平討論對台軍售 學者：衝擊台國防安全

日內瓦會談前夕 川普促烏快點與俄達成協議

相關新聞

美伊核子談判德黑蘭喊有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線

美國與伊朗在日內瓦舉行談判。儘管德黑蘭17日表示，雙方已就避免衝突的協議「指導原則」達成共識，華府也同意給予兩周時間，讓...

兩度角逐民主黨總統提名…美國民權領袖傑西傑克遜逝世 享壽84歲

家屬聲明，美國知名民權領袖、具感染力浸信會牧師傑西傑克遜逝世，享壽84歲。他在實行種族隔離的南方成長，曾與民權鬥士馬丁．...

結束近20年合作關係 美知名主播安德森古柏將離開CBS節目

美國有線電視新聞網（CNN）知名主播安德森古柏，將結束他在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」的特...

關稅、工資調漲、巨額健保…從牛仔褲到調味料再度喊漲

川普總統去年向各國加徵關稅後，企業紛紛提高價格，直到秋季開始到年末假期暫緩漲價，有時還提供折扣來吸引消費者。然而這段短暫...

IRS初估今年平均退稅2290元 分析：不同納稅人間差異大

美國今年的報稅期由1月26日開始至4月15日，國稅局(IRS)根據早期報稅數據，初步估算今年報稅季的平均退稅目前為229...

反疫苗的小甘迺迪上台 疫苗製造商開始裁員、縮減研究

小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)將掌理衛生部的消息2024年11月傳出時，某些公共衛生專家擔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。