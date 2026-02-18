美伊核子談判德黑蘭喊有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線

美國與伊朗在日內瓦舉行談判。儘管德黑蘭17日表示，雙方已就避免衝突的協議「指導原則」達成共識，華府也同意給予兩周時間，讓德黑蘭補齊雙方仍存的分歧；但美國副總統范斯直言，德黑蘭至今仍未完全接受華府劃定的紅線，未能承認美方的核心要求。

華爾街日報與法新社報導，知情人士指出，德黑蘭在談判前曾暗示，願意在核子計畫的部分環節上做出妥協，包括將接近武器級的濃縮鈾移往境外。伊朗外交部長阿拉奇會後接受官媒訪問時表示，雙方「最終已就一系列『指導原則』達成廣泛共識」，將以此為基礎，著手擬定潛在協議的文本。」

阿拉奇形容，這次會談比月初上一輪會談「更具建設性」，並進一步指出，待雙方各自提出協議草案後，「將相互交換文本，並確定第三輪會談的日期」。

不過，范斯當晚接受福斯新聞訪問時表示，從他獲得的談判簡報來看，顯然未取得任何突破，並補充說，軍事行動仍是一項選項。

范斯說：「對於今天上午這場談判，我要說的一件事是，在某些方面進行得還不錯，他們同意之後再會面；但在其他方面，很明顯總統已經劃下一些紅線，伊朗方面目前仍不願真的承認，也不願正面面對。」他並未提供進一步細節。

華爾街日報指出，伊朗官員一再抱怨，華府並未說明，若德黑蘭在核子問題上讓步，究竟能換得何種制裁鬆綁。伊朗方面至少希望能迅速動用在美方限制下、存放於卡達的大約60億美元伊朗石油收入。不過，參與2025年春季核子談判的人士透露，美方從未提出任何具體的制裁鬆綁細節，且華府已決定，就連存放在卡達的這筆資金也不得動用。

一名伊朗知情官員表示，美方仍主張，德黑蘭在任何協議之下都不會立即獲得制裁鬆綁，並希望將伊朗主要核子設施除役，作為任何協議的一部分。