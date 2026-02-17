兩度角逐民主黨總統提名…美國民權領袖傑西傑克遜逝世 享壽84歲

家屬聲明，美國知名民權領袖、具感染力浸信會牧師傑西傑克遜逝世，享壽84歲。他在實行種族隔離的南方成長，曾與民權鬥士馬丁．路德．金恩共事，並兩度角逐民主黨總統提名。

路透社報導，傑西傑克遜（Jesse Jackson）家族今天表示：「我們父親是一位僕人領袖──不僅服務我們家庭，也關懷全世界被壓迫、無權發聲、被忽視的人。」

這位極具啟發力演說家長年居住芝加哥（Chicago），2017年被診斷罹患巴金森氏症。

1960年代民權運動方興未艾，揭開美國政治動盪的序幕，傑克遜從那時候起便致力為非裔美國人和其他弱勢群體爭取權益。而他的導師、極具影響力浸信會牧師馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）正是這場社會運動的推手。

雖然曾經捲入多起爭議事件，傑克遜數十年來一直是美國極具影響力民權領袖。

他於1984年與1988年兩度角逐民主黨總統提名，出人意表地吸引非裔選民和許多白人自由派支持，不過最終未能以主要政黨提名首位非裔候選人之姿角逐白宮，且未曾擔任民選公職。

傑克遜創辦芝加哥在地民權團體「推動行動」（Operation PUSH）和「全國彩虹聯盟」（NationalRainbow Coalition），並於1990年代擔任民主黨籍總統柯林頓的非洲特使。他也曾經協助在敘利亞、古巴、伊拉克、塞爾維亞等地，成功爭取多位美國人和其他外國人獲釋。

傑克遜於1980年代積極追逐政治理想，憑藉動人演說風格贏得許多支持。在同樣出身芝加哥的前總統歐巴馬於2008年參選之前，沒有非裔候選人比傑克遜更接近成為主要政黨總統提名人。

他曾是金恩的助理，有時和他一起出差。1968年，金恩在田納西州曼菲斯（Memphis）洛林汽車旅館（Lorraine Motel）陽台遭到白人厄爾雷（James EarlRay）槍殺當天，傑克遜就在下方一層。他向媒體表示金恩在他的懷裡臨終，是金恩最後說話的人，遭部分金恩的夥伴否認和不滿。

傑克遜大學期間結識妻子布朗（JacquelineBrown），1962年結婚，育有5名子女。兒子小傑西傑克遜（Jesse Jackson Jr.）曾當選聯邦眾議員，後因詐欺定罪而辭職入獄。另外，傑克遜1999年與民權組織同事誕下一女，成為醜聞。

1992年至2000年，傑克遜在有線電視新聞網（CNN）主持每週一集節目，致力推動企業提升黑人經濟賦權。他於2000年獲柯林頓頒授美國最高平民榮譽「總統自由獎章」（Presidential Medal ofFreedom）。

傑克遜晚年持續投身社會運動。在全球種族正義浪潮席捲下，他2020年曾就警察殺害佛洛伊德（GeorgeFloyd）和其他非裔美國人的問題予以公開譴責。