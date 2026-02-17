結束近20年合作關係 美知名主播安德森古柏將離開CBS節目

快訊

中央社／ 紐約16日綜合外電報導
美國有線電視新聞網（CNN）知名主播安德森古柏。圖／美聯社
美國有線電視新聞網（CNN）知名主播安德森古柏。圖／美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）知名主播安德森古柏，將結束他在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」的特約記者職務，結束雙方將近20年的合作關係。

路透社報導，根據CBS News網站的安德森古柏（Anderson Cooper）介紹頁面，在CBS News與CNN的協議下，他自2006至2007年播出季起擔任「60分鐘」（60 Minutes）的特約記者。

安德森古柏今天發布聲明指出：「將近20年來，我一直能兼顧我在CNN和CBS的工作，但我家裡現在有年幼的孩子，我希望在他們還想跟我相處時，盡可能多花點時間陪伴他們。」

自美國記者魏斯（Bari Weiss）去年10月出任CBSNews新任總編以來，安德森古柏成為最新一位與CBSNews結束合作關係的知名記者。

CBS News對安德森古柏離開一事表示：「我們感謝他多年來為節目付出的貢獻，也理解與家人共度時光的重要性。」

新聞網站帕克（Puck）報導，魏斯曾表達希望延攬安德森古柏全職在CBS News工作，甚至有意讓他擔任CBS晚間新聞主播。

自CNN黃金時段新聞節目「安德森古柏360度全視野」（Anderson Cooper 360°）開播以來，安德森古柏報導過許多全球重大新聞，包括美國總統就職、政黨全國代表大會以及康乃狄克州新鎮（Newtown）校園槍擊案。

安德森古柏於2001年加入CNN，報導過伊拉克戰爭、卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）與墨西哥灣（Gulf of Mexico）漏油事件。他去年已與CNN續約。

