伊朗核會談前夕在荷莫茲海峽實彈演習 專家：警告川普勿輕舉妄動

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗革命衛隊16日公布在波斯灣舉行實彈射擊演習畫面。伊朗官媒同日報導伊朗革命衛隊於荷莫茲海峽舉行大規模軍演。歐新社
紐約時報報導，美伊17日在日內瓦舉行第二輪核會談前夕，伊朗荷莫茲海峽舉行實彈演習，在美軍加大中東部署、揚言推翻德黑蘭政權之際，表明有能力封鎖重要航道作為談判籌碼，警告美國勿輕舉妄動，否則將付出代價，而全球能源市場恐遭受重創。

紐時引述伊朗通訊社指出，這次演習由伊朗革命衛隊海軍主導，目的是因應「潛在的安全與軍事威脅」。

根據美聯社，狹窄的荷莫茲海峽長約90英里，連接波斯灣至外海，是重要的油氣運輸航道，全球約20%石油借道荷莫茲海峽。

分析人士指出，伊朗此舉主要是強化嚇阻，可能意在表明若需要取得談判籌碼，伊朗有意願和能力走到封鎖海峽這一步。

華府智庫華盛頓研究所研究員納迪米（Farzin Nadimi）認為，德黑蘭演習的最終目的是告訴川普政府，當局有能力打亂能源供應、推升美國國內油價與汽油價格。

美國中東外交政策智庫DAWN專家梅馬里安（Omid Memarian）也表達相同看法，並指出伊朗雖透過演習試圖擋下美方壓力，但在危機升溫下仍可能擦槍走火，情勢反而滑向升級。而若德黑蘭在未提出可回應美方對核計畫與飛彈疑慮的「可信外交退路」下就祭出封鎖海峽等極端手段，恐被視為僅止於虛張聲勢、難成談判籌碼。

紐時報導提到，目前美伊談判看不出這類降溫安排，而川普對伊朗的要求包括終止核計畫並放棄濃縮鈾庫存、縮減彈道飛彈數量與射程，以及停止支持區域內武裝組織。美國高層對伊朗是否願接受上述條件抱持懷疑。

伊朗方面則稱願就核議題對話，但強調不會把濃縮鈾降至零，也不會在其他美方要求上讓步。

與此同時，伊朗外交部長、對美談判代表阿拉奇，16日稍早已在日內瓦先行會晤國際原子能總署署長葛羅西。

