與艾普斯坦往來書信曝光 凱悅飯店董事長請辭

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

跨國飯店集團凱悅（Hyatt）執行董事長普里茨克（Thomas Pritzker）今天請辭，此前有電子郵件顯示，他與性犯罪富豪艾普斯坦之間有聯繫。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）因誘拐未成年少女賣淫，於2008年被定罪之後，普里茨克仍與他保持聯絡。

後來艾普斯坦於2019年在獄中身亡，當時他因涉嫌販運未成年少女的罪名再被起訴，並等待審判。官方說艾普斯坦死於自殺。

美國媒體引述普里茨克的聲明指出：「良好的管理…意味著應保護凱悅，特別是在我與艾普斯坦、麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）之間有聯繫的背景下，我對此深感遺憾。」

麥克斯威爾曾是艾普斯坦的女友，因涉及與艾普斯坦共謀販運少女，被判刑20年，目前正在服刑。

凱悅飯店集團聲明指出，普里茨克將卸下執行董事長的職務，並且不會在5月股東大會中尋求連任董事。聲明中並未提及艾普斯坦。

美國媒體報導，2018年一封往來的電子郵件顯示，艾普斯坦曾請普里茨克協助，為一名在亞洲旅行的女性訂房。

這名女子告訴普里茨克說，她「打算幫傑佛瑞（艾普斯坦名字）找一位新女友」，普里茨克則回覆說：「願原力與你同在。」這是引用電影「星際大戰」（Star Wars）中的祝福與告別語。

美國政府公布艾普斯坦檔案，包括大量電子郵件往來，揭露艾普斯坦與全球富豪和權貴的關係。

許多人因與艾普斯坦的醜聞關聯而黯然辭職，即使這些檔案並未證實他們涉入犯罪。

媒體報導，普里茨克是美國伊利諾州州長JB．普里茨克（JB Pritzker）的堂兄弟，而JB可能角逐2028年民主黨總統提名。

