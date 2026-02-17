BofA每月調查顯示 全球經理人普遍看貶美元

美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告顯示，目前經理人對美元看貶的程度達到十多年來之最，主因美元受到美國決策不可預測的傷害；基金經理人持有的美元部位已降到比去年4月川普大幅提高關稅時還低的水準，且至少是2012年以來最低。

美元對一籃主要貨幣去年貶值9%，今年來再貶1.3%，目前在4年來最低點附近徘徊。CME集團的選擇權數據顯示，今年來美元空單部位一直高於多單。

經理人指出，美元貶值反映的是年金基金等真實貨幣投資者亟欲對美元跌勢進行避險，或是降低美元資產的曝險部位。先鋒基金全球利率主管哈拉姆表示，「過去一年來的動盪，令許多人自問對美元資產的避險比率是否太低」；投資人重新評估美元配置與避險部位，是最近美元貶值的「關鍵性推力」。

摩根大通全球固定收入、匯率與商品國際投資長史迪尼表示，「我們仍預期美元處於走軟的大環境」，而小摩近周來已經建立美元空單部位。儘管目前美國利率仍高於歐元區及日本等主要經濟體，但交易商預料此一差距將縮小，並預期聯準會（Fed）今年將降息2碼，而且美元「套利」交易的優勢將隨著時間而消退」。

對於川普提名華許為Fed下任主席，BofA分析團隊強調，「這並不能解釋成美元需求將增加，或對美國資產將恢復樂觀看法」。

經理人並認為元月美元貶值，是因為格陵蘭危機所致。施羅德集團多種資產經理人豪德瑞表示，「更羽外國的美元持有人已經將資金撤回國內」。另外華府去年支持阿根廷披索對美元匯率，以及元月曾查詢美元／日圓匯率，已令經理人擔心美國可能計劃使美元貶值」；而查詢匯率令市場「非常認真」地預期美─日可能聯手干預匯市。