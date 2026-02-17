被問大陸犯台、美協防台灣時語塞近30秒挨轟 美眾議員回應了

美國眾議員歐加修-寇蒂茲傳出備戰2028總統大選，但她近日出席慕尼黑安全會議回答台灣議題支支吾吾，影片在社群引發熱議，共和黨評論員砲轟準備不足仍難登大堂。紐約時報報導，歐加修-寇蒂茲16日晚間回應，網路擷取幾秒段落做文章，目的是轉移外界關注她發言的真正重點。

36歲的紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）13日在座談被彭博記者問到，若中國對台採取行動，美國是否會、也應該承諾派遣美軍防衛台灣？她回答一度結巴，近30秒的時間多次以「呃」、「嗯」等口語停頓，接著稱這當然是美國由來已久的政策，「我們希望確保永遠不會走到那一步，確保美方所有經濟研究和全球布局都朝著避免任何此類對抗的方向發展，甚至避免讓這個問題出現」。這個片段在社群瘋傳。

歐加修-寇蒂茲16日在柏林接受紐時電訪回應，對被揣測為黨內初選試水溫表達駁斥，稱此行並非為了角逐總統，而是要警告全球民主正面臨威權與極右翼民粹的威脅，背後推手之一正是失控擴大的不平等。

她進一步主張，外界刻意從她的發言裡剪出「5到10秒」的片段，在網路上炒成爆紅話題，尤其在保守派媒體與社群圈流傳，目的就是要把焦點從她談的實質內容上帶走。

不過，保守派仍緊咬歐加修-寇蒂茲的失誤不放。

華爾街日報社論描述，歐加修-寇蒂茲在地緣政治議題上小試身手，卻答不出這道國際上最重大的問題之一。她的回答並非照稿念，值得肯定，因為她本可以搬出美國一貫的戰略模糊政策，拒絕回答這道問題。

文章話鋒一轉寫到：「然而，拒答需要對美國之於台灣2300萬人的『戰略模糊』概念有所理解」文中接著稱，歐加修-寇蒂茲期許避免走到中國對台動武，但嚇阻需要的是軍事力量與使用它的意志，而非「經濟研究」和「全球步局」，不管這兩者究竟是什麼意思。

華爾街社論形容，美國總統川普縱然不太闡述美國在維護太平洋自由秩序上的重大利益，但他了解嚇阻的根本。「選民也許不喜歡川普躁動的表達，但他們清楚共產黨治下的中國是敵對力量，只要民主黨繼續表現得認不清世界威脅，將持續在大選失利。」