美伊日內瓦核子談判 川普本人將間接參加協商

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國伊朗預定17日開始在日內瓦（Geneva）舉行核計畫談判，美國總統川普今天表示，他將以「間接」方式參加會談，並說他認為德黑蘭（Tehran）有意與美方達成協議。

路透社報導，川普在總統專機空軍一號（Air ForceOne）對媒體表示：「我會間接參加談判，這些會談非常重要。」

會談前夕，美伊緊張情勢持續升高，美國已在中東部署第2艘航空母艦。美方官員告訴路透社說，若談判破裂，美軍已做好準備，可能展開持久性軍事行動。

至於達成協議有多少機會，川普說，伊朗雖想要以強硬態度來談判，但去年夏天美國空襲伊朗核設施，伊朗已嚐到強硬的苦果。

川普指出，此次，伊朗有動力想要談判。

他說：「我認為他們不希望承擔協議未成的後果。」

美國認為，伊朗在本土進行鈾濃縮作業，這可能成為伊朗取得核武的途徑。去年6月美國與以色列聯手攻擊伊朗核設施之前，華府要求德黑蘭放棄鈾濃縮，雙方談判因此陷入僵局。

伊朗民防組織今天在南部的帕爾斯（Pars）特殊經濟能源園區舉辦防止化學事件演習，以加強此區面對可能發生化學事故的應變能力。

伊朗 美國 川普

