日內瓦會談前夕 川普促烏快點與俄達成協議

中央社／ 美國空軍一號16日綜合外電報導
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

經美國斡旋下，烏克蘭俄羅斯將於17日在瑞士日內瓦舉行第3輪三方會談，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他希望烏克蘭能在會談前儘速與俄羅斯達成協議。

綜合法新社和路透社報導，川普搭乘美國總統專機「空軍一號」返回華府時對媒體說：「烏克蘭最好快點上談判桌。」

川普致力於終結這場自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭所引發的衝突，之前在阿布達比的兩輪談判雖達成換囚協議，但未取得任何突破戲性進展。

雙方雖在公開場合表示討論富有成效，但在最關鍵的領土議題上仍存有巨大分歧。

俄方在談判中始終堅持要求烏克蘭在領土和政治作出大規模讓步；烏方斷然拒絕，認為這無異於「投降」。

這次日內瓦會談，將首度聚焦這場戰爭中最棘手的問題，也就是俄占領的烏國領土未來何去何從。美方代表團成員將包括川普首席特使魏科夫（SteveWitkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）；俄方則由前文化部長梅丁思基（Vladimir Medinsky）率團。

烏克蘭方面派出國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov），並有多名官員隨行參與會談。

烏克蘭 川普 俄羅斯

相關新聞

川普談對台灣軍售 證實正和習近平溝通「很快會做決定」

美國總統川普於美東時間16日於空軍一號受訪，被問中國國家主席習近平警告對台軍售一事，川普回應正和習近平溝通，很快會做出決...

美軍擴大中東部署「準備核談判破局可開轟伊朗」 華府仍不知下步盤算

美伊舉行第二輪核會談前夕，美軍持續擴大在中東的海上與空中軍事集結，意在確保談判一旦破局，美方仍保有打擊伊朗的選項；但多名...

美伊今舉行核會談 川普將間接坐鎮 提B-2轟炸機籲「伊朗最好理性點」

美伊17日在日內瓦舉行第二輪核會談前夕，美國總統川普於美東時間16日在空軍一號發表談話，透露將「間接參與」會談，並重提去...

美國羅德島冰球場館傳槍響 警：包括犯嫌共3死

美國東北的羅德島城鎮包塔克特（Pawtucket）一處冰球場館今天發生槍擊案，造成包括犯嫌在內共3人喪生、3人受傷。上傳...

AI公司聘Claude「道德老師」因無子女遭馬斯克質疑 當事人直球回應

人工智能（AI）公司Anthropic聘請女哲學家阿斯克爾（Amanda Askell）擔任旗下AI模型Claude的「道德老師」，在一篇介紹她的報導刊出後，世界首富馬斯克（Elon Musk）2月14日對這個人選提出質疑，指其沒有子女，會對未來缺乏歸屬感，說法引來爭議，阿斯克爾發文回應。

美眾議員AOC避答協防台灣 評論：想選總統就認真回

美國眾議員歐加修-寇蒂茲傳出備戰2028總統大選，近日卻含糊回應是否協防台灣，她稱出兵保台是長期政策。有資深記者評論，這...

