AI公司聘Claude「道德老師」因無子女遭馬斯克質疑 當事人直球回應
人工智能（AI）公司Anthropic聘請女哲學家阿斯克爾（Amanda Askell）擔任旗下AI模型Claude的「道德老師」，在一篇介紹她的報導刊出後，世界首富馬斯克（Elon Musk）2月14日對這個人選提出質疑，指其沒有子女，會對未來缺乏歸屬感，說法引來爭議，阿斯克爾發文回應。
《華爾街日報》2月9日刊出報導介紹阿斯克爾，37歲的她是Anthropic的「駐場哲學家」，每天工作是研究Claude的推理模式，並與它對話，塑造其個性，糾正其錯誤，目標是賦予Claude道德感。
阿斯克爾把她的工作比喻為父母養育孩子，訓練Claude辨別是非，同時賦予它獨特的個性特徵。
在報導刊出後，馬斯克2月14日在帖文下留言，提出質疑，他指「沒有子女的人，對未來缺乏歸屬感。」（Those without children lack a stake in the future.）
馬斯克一直倡導各國要提高生育率，視之為全球危機，但他對阿斯克爾的質疑隨即引起爭議，有網友指「生孩子不代表男人或女人就更有責任感。」
阿斯克爾之後也回應馬斯克的貼文，指「我想這取決於你更關心普通人還是自己的親人。我的確打算生孩子，但我仍然覺得我對未來有強烈的個人歸屬感，因為我非常關心人們的生活，就算是與我無血緣關係的人。」
馬斯克未有改變其取態，更回應指「除非你有孩子，否則你無法理解我意思，就像從未體驗過真愛的人無法理解愛一樣。」
文章授權轉載自《香港01》
