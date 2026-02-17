美軍擴大中東部署「準備核談判破局可開轟伊朗」 華府仍不知下步盤算

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍林肯號航艦打擊群正部署於阿拉伯海。歐新社
美軍林肯號航艦打擊群正部署於阿拉伯海。歐新社

美伊舉行第二輪核會談前夕，美軍持續擴大在中東的海上與空中軍事集結，意在確保談判一旦破局，美方仍保有打擊伊朗的選項；但多名知情人士指出，華府對於德黑蘭政權若遭推翻後由誰接手、局勢將如何演變，至今仍缺乏清楚盤算。

美國與伊朗17將在阿曼斡旋下於日內瓦舉行間接會談。美方代表是白宮特使威科夫與川普女婿庫許納，伊朗代表是外交部長阿拉奇。

美國總統川普於美東時間16日在空軍一號受訪證實，屆時將間接參與會談，他並重提去年6月會談破局後突襲伊朗的事，稱「德黑蘭也想達成協議，因為不想再面臨談崩的後果」。

CNN引述多名知情人士透露，部署在英國的美國空軍資產，包括空中加油機與戰鬥機，正重新調往更靠近中東的據點。美國官員指出，美方也持續向區域內運送防空系統；另有消息人士稱，數支原定未來幾周輪調撤離的美軍部隊已接獲延長部署命令。

航班追蹤資料顯示，近幾周已有數十架美軍運輸機把裝備自美國運往約旦、巴林及沙烏地阿拉伯；開源航空通訊資料也顯示，13日晚間多架戰機獲外交許可進入約旦領空。衛星影像顯示，自1月25日起，約旦穆瓦法克薩勒提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）已部署12架美軍F-15戰機；更廣泛的開源航班資料統計，美軍飛往該地區的貨運航班累計已逾250架次。

兩名熟悉內情的消息人士指出，川普政府主張推翻伊朗政權，但仍不清楚下一步的明確盤算。國務卿魯比歐1月底在國會聽證會，一旦伊朗政權垮台，「沒人知道」會由誰接掌。

美國情報界研判，短期內最可能填補權力真空的是強硬派的伊斯蘭革命衛隊（IRGC），這恐怕對美國及地區盟友而言是更棘手的情境。

不過，另名熟悉近期美方情資評估的人士也說，IRGC雖然地位突出、運作凌駕一般軍事官僚體系之上，但政權崩解時究竟會走向何種權力重組仍難以預測；而在川普第一任期美軍擊殺伊朗最具權勢的軍事指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後，美方對IRGC內部階層與接班脈絡的掌握已不夠清晰。

