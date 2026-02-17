快訊

川普談對台灣軍售 證實正和習近平溝通「很快會做決定」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社
美國總統川普於美東時間16日於空軍一號受訪，被問中國國家主席習近平警告對台軍售一事，川普回應正和習近平溝通，很快會做出決定。

根據Bloomberg Government報導，川普乘空軍一號返回華府時受訪，有記者提問他最近和習近平通話時，習近平警告美國對台軍售時如何回應？以及是否打算持續提供台灣更多武器？

川普證實有所回應，且正就此事和習近平溝通，並稱和習近平進行一次很好的對談，而美國很快會做出決定。他也強調，他和習近平關係很好，將在4月訪問中國。

美國去年12月核准多項對台軍售案，總值高達110億美元，將近3500億台幣，創下華府歷來單次通知國會軍售的最高紀錄。

習近平 軍售 美國

