美伊今舉行核會談 川普將間接坐鎮 提B-2轟炸機籲「伊朗最好理性點」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普13日乘空軍一號抵達佛州棕櫚灘國際機場。法新社
美國總統川普13日乘空軍一號抵達佛州棕櫚灘國際機場。法新社

美伊17日在日內瓦舉行第二輪核會談前夕，美國總統川普於美東時間16日在空軍一號發表談話，透露將「間接參與」會談，並重提去年6月會談破局後突襲伊朗的事，稱「德黑蘭也想達成協議，因為不想再面臨談崩的後果」。

川普透露，將「間接參與」美伊核會談，並稱這場會談「非常重要」，將觀察後續進展。

他形容，伊朗是很強硬的談判對手，「我會說是糟糕的談判者」。他並重提去年6月突襲伊朗，稱雙方本可達成協議，「最終卻不得不出動B-2轟炸機，摧毀伊朗的核能力」。

記者追問，外傳與伊朗達成協議幾乎是不可能的任務，川普則說：希望伊朗接下來「更理性一點」，「我認為德黑蘭想達成協議，他們不願承受談崩的後果」。

談話前，川普在真實社群發文表示，魯比歐在慕尼黑安全會議表現出色，「反觀歐加修-寇蒂茲和紐渣在國際會議上令美國蒙羞」。

川普痛罵：「首先，他們不該講美國的壞話，尤其是在『外國土地』上。他們讓自己出盡洋相，而且永遠都會如此！」他並批評希拉蕊會中演說「只流露她的憤怒和盲反川症候群」，「這些人簡直就是如今成功美國的反面教材。」。

歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）是民主黨眾議員，近日首度受邀出席慕尼黑安全會議，發表有關威權主義風險、台灣、格陵蘭與加薩等議題，引發外界更揣測她可能參選2028年大選。「紐渣」（Newscum）是川普對加州州長紐森（Newsom）取的綽號。

伊朗 川普 美國

