美國羅德島冰球場館傳槍響 警：包括犯嫌共3死
美國東北的羅德島城鎮包塔克特（Pawtucket）一處冰球場館今天發生槍擊案，造成包括犯嫌在內共3人喪生、3人受傷。上傳社群媒體的畫面顯示，現場青少年聽見槍聲後驚恐奔逃。
法新社報導，包塔克特警察首長龔薩福（TinaGoncalves）表示：「我們有3人死亡，包括犯嫌1人和2名受害者。另有3人送醫。」
她補充，初步調查顯示，這起槍擊案是針對性的攻擊，「可能與家庭糾紛有關」。
事件發生在林奇體育場（Dennis M Lynch Arena），當時正在舉行高中冰球比賽。上傳社群媒體的畫面顯示，球員、學生和觀眾聽到室內傳來槍聲後，紛紛尋找掩護、逃離現場。法新社無法獨立核實影片內容。
事發當時在現場的1名目擊者告訴地方新聞台WJAR：「聽到槍聲後，我和隊友直接跑回休息室。」
「我們靠著門，用力抵住，盡量保持安全。」
在社群媒體流傳的畫面中，可以聽到至少12聲槍響，這段影片似乎源自於比賽實況轉播。
一開始雙方球隊還持續比賽，但隨著連串槍聲持續，球員開始衝向場邊或出入口，觀眾則四處閃避尋找掩護。
