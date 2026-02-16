歐巴馬稱外星人存在引熱議 澄清未見接觸證據

前美國總統歐巴馬上週末在Podcast節目提到外星人是真實存在的，這番話在社群媒體掀起熱議後，他在社群平台發文澄清自己並未看到有證據顯示外星人「曾與我們接觸」。

美聯社報導，歐巴馬（Barack Obama）與Podcast節目主持人柯恩（Brian Tyler Cohen）進行快問快答時，歐巴馬被問到：「外星人真的存在嗎？」

歐巴馬回答：「他們是真的，但我沒見過他們，而且他們也沒被關在51區（Area 51）。」

這位前美國總統昨天在社群媒體Instagram發布聲明，似乎是為了澄清自己引起軒然大波的發言。

他的貼文寫道：「我本來只是想配合快問快答的氣氛，但既然引起廣大關注，就讓我說明一下。」

「從統計學來看，宇宙如此浩瀚，有其他生命存在的可能性相當高。但星系之間距離極為遙遠，以致外星人拜訪我們的機會很低，我在總統任內並未看到有證據顯示外星人曾與我們接觸。這是真的！」

51區充滿神秘，這座位於內華達州沙漠的高度機密試驗場，長期籠罩幽浮（UFO）迷提出的各種陰謀論。

中央情報局（CIA）2013年公開承認51區的存在，但未證實幽浮墜毀、黑眼外星人或登月造假等傳聞。

51區曾是許多高度機密軍機的測試場，包括1950年代的U-2偵察機及稍後問世的B-2匿蹤轟炸機。