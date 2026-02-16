美國首次空運微型核反應爐 展示快速核能部署能力

快訊

中央社／ 猶他州希爾空軍基地15日綜合外電報導

美國能源部與戰爭部今天首次透過空運，將一座小型核反應爐以貨機從加州運送至猶他州，展示快速部署核能供軍事及民用的可能性。

路透社報導，美國能源部和戰爭部與位於加州的公司Valar Atomics合作，以美軍C-17運輸機空運該公司的一座沃德（Ward）小型核反應爐（未裝核燃料）至猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）。

美國能源部長萊特（Chris Wright）和戰爭部採購與維護次長杜飛（Michael Duffey）搭乘這架C-17運輸機隨行，並稱讚這次任務是美國核能安全與軍事後勤的重大突破。

杜飛指出：「這使我們能在需要的時候及地點更快部署核能，為我國作戰人員提供取勝所需的設備。」

川普政府將小型核反應爐視為擴大美國能源產出的若干措施之一。川普去年5月曾簽署4道行政命令，旨在促進國內核能部署，以因應國家安全與人工智慧（AI）競爭下的日益增長能源需求。

