電價暴漲！川普顧問納瓦羅：白宮將迫使AI資料中心「內部化」所有成本

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普的貿易與製造業顧問納瓦羅。路透

美國選民對電價暴漲日漸不滿之際，美國總統川普的貿易與製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）15日表示，白宮可能迫使臉書母公司Meta等資料中心興建商，全額吸收成本，「內部化」其人工智慧（AI）基礎設施所產生的水電及電網成本。

納瓦羅受訪時說，「Meta等所有那些資料中心興建商，必須支付所有、所有的成本」，「他們必須付費，不只為他們使用的電網電力付費，還要為他們正在影響的（電網）韌性付費，他們必須付水費，所以（我們）接下來會有行動，迫使他們內部化這些成本」，白宮必須確保「美國人民不會受到傷害」。

納瓦羅並未詳細說明白宮要迫使資料中心內部化成本的計畫細節。他同時也說，美國必須繼續擴大資料中心容量，才能在「全球AI舞台保持第一名」，「我們必須在這方面領先中國和其他國家」，「我們同時必須留意對全國造成的影響」。

Meta則表示，該公司已為使用的所有能源付費，因此並未轉嫁給消費者。Anthropic也說，該公司將負擔與其AI資料中心有關的所有電網升級成本。

資料中心及其對公用設施的負擔，已成為可負擔成本問題的一環，電價去年上漲6.9%，且甚少降溫跡象。川普政府最近也已採取行動，處理資料中心引發電力供應緊繃與電費上漲的問題。

美國 白宮 納瓦羅

