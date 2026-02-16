盧比歐訪中歐深化合作 聚焦能源與國防

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天對斯洛伐克和匈牙利展開訪問行程，承諾將深化與中歐的合作。這兩國的保守派領袖與美國總統川普關係密切。

斯洛伐克與匈牙利一樣，仰賴俄羅斯石油和天然氣，與歐洲聯盟（European Union）其他成員國的關係並不融洽。

路透社報導，盧比歐此行與斯國總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）及總理費佐（Robert Fico）見面，討論能源和國防議題。

這是7年來，首度有美國國務卿訪問斯洛伐克。斯國與與烏克蘭接壤，人口約550萬人。

盧比歐行程第2站是匈牙利，他預定明天會晤總理奧班（Viktor Orban）。美國強硬保守派認為，奧班是川普在移民政策及支持基督教保守主義方面的榜樣。

奧班將面對4月選舉，但目前民調落後，可能失去執政地位。而盧比歐12日離開華府前表示，川普非常支持奧班。

盧比歐表示：「在川普總統的領導下，我們政府不僅會以斯洛伐克、還會以整個中歐，作為我們與歐洲乃至全世界互動的重要一環。」

自莫斯科2022年全面入侵烏克蘭後，其他歐盟國家多已尋求替代能源，包括向美國購買天然氣，但斯洛伐克和匈牙利仍繼續向俄羅斯購買石油與天然氣，美方對此表示批評。盧比歐指出，這次短暫訪問，將會討論相關議題。

在核能合作方面，斯洛伐克上月與美國簽署協議。費佐表示，他希望明年能與美國西屋電氣（Westinghouse）達成協議，共組企業聯盟，於2040年前在斯洛伐克新建一座核電廠。

匈牙利和斯洛伐克已將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的2%，但距離北大西洋公約組織（NATO）的5%目標，還有很大差距。去年北約在川普施壓下，同意於2035年前達到此一水準。