快訊

民進黨青年局與日交流 啦啦隊女孩峮峮成為續攤熱議題

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

盧比歐訪中歐深化合作 聚焦能源與國防

中央社／ 布達佩斯15日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。(路透)
美國國務卿盧比歐。(路透)

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天對斯洛伐克和匈牙利展開訪問行程，承諾將深化與中歐的合作。這兩國的保守派領袖與美國總統川普關係密切。

斯洛伐克與匈牙利一樣，仰賴俄羅斯石油和天然氣，與歐洲聯盟（European Union）其他成員國的關係並不融洽。

路透社報導，盧比歐此行與斯國總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）及總理費佐（Robert Fico）見面，討論能源和國防議題。

這是7年來，首度有美國國務卿訪問斯洛伐克。斯國與與烏克蘭接壤，人口約550萬人。

盧比歐行程第2站是匈牙利，他預定明天會晤總理奧班（Viktor Orban）。美國強硬保守派認為，奧班是川普在移民政策及支持基督教保守主義方面的榜樣。

奧班將面對4月選舉，但目前民調落後，可能失去執政地位。而盧比歐12日離開華府前表示，川普非常支持奧班。

盧比歐表示：「在川普總統的領導下，我們政府不僅會以斯洛伐克、還會以整個中歐，作為我們與歐洲乃至全世界互動的重要一環。」

自莫斯科2022年全面入侵烏克蘭後，其他歐盟國家多已尋求替代能源，包括向美國購買天然氣，但斯洛伐克和匈牙利仍繼續向俄羅斯購買石油與天然氣，美方對此表示批評。盧比歐指出，這次短暫訪問，將會討論相關議題。

在核能合作方面，斯洛伐克上月與美國簽署協議。費佐表示，他希望明年能與美國西屋電氣（Westinghouse）達成協議，共組企業聯盟，於2040年前在斯洛伐克新建一座核電廠。

匈牙利和斯洛伐克已將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的2%，但距離北大西洋公約組織（NATO）的5%目標，還有很大差距。去年北約在川普施壓下，同意於2035年前達到此一水準。

斯洛伐克 美國 盧比歐

延伸閱讀

伊朗向美示好 油田、採礦、買飛機可納入核談判

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

盧比歐訪斯洛伐克匈牙利 聚焦能源合作與北約等議題

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

相關新聞

被問美國會出兵防衛台灣？民主黨2028可能人選回答翻車 結巴影片瘋傳

彭博資訊報導，被視為美國民主黨「後拜登時代」潛在總統人選之一的美國眾議員歐加修-寇蒂茲首度出席慕尼黑安全會議，13日在座...

美國伊朗會談前夕…伊官員釋談判彈性 盼3經濟合作「要讓美賺得到」

路透報導，美國與伊朗17日將在日內瓦舉行第二輪會談前夕，負責經濟事務的副外長甘巴里受訪透露，希望與美達成共創經濟利益的協...

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

美國總統川普今天敦促哈瑪斯依照他為戰後加薩提出的計畫推動解除武裝，並透露他的和平理事會成員國已經承諾將為此一巴勒斯坦領土...

檔案披露 艾普斯坦向權貴賣弄與諾貝爾和平獎前主席關係

已故美國性罪犯金融家艾普斯坦的檔案顯示，他與包括美國前財政部長薩默斯在內的數名歐美權貴互動時，曾多次拿自己與諾貝爾和平獎...

紐時：川普政府無視保護令 9移民遭「丟包」喀麥隆

紐約時報報導，美國川普政府將九名外國人遣送至非洲的喀麥隆，但他們全都不是來自喀麥隆，當中許多人受到美國法院的保護，免於被...

華人饕客陳戴維 品嘗記錄8400家中餐館 尋覓華人歷史

50年是條長河，1萬8263個日子，世界日報都在新聞現場，沒有一天缺席。世報50歲了。採訪撰稿，是新聞工作者的日常。我們...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。