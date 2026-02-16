快訊

被問美國會出兵防衛台灣？民主黨2028可能人選回答翻車 結巴影片瘋傳

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國眾議員歐加修-寇蒂茲13日出席慕尼黑安全會議。路透
美國眾議員歐加修-寇蒂茲13日出席慕尼黑安全會議。路透

彭博資訊報導，被視為美國民主黨「後拜登時代」潛在總統人選之一的美國眾議員歐加修-寇蒂茲首度出席慕尼黑安全會議，13日在座談中被問「若中國攻台美國是否出手」時，向來反應迅速的歐加修-寇蒂茲一度結巴，腦袋當機了一下後才支支吾吾強調「避免衝突」，因而挨批「這個回答搞砸了」，外交功課做得不夠，尚未準備好面對大舞台。

歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）今年受邀參與慕尼黑安全會議兩場座談，議題橫跨威權主義風險、台灣、格陵蘭與加薩，再度引發她2028年可能參選總統的揣測。

然而，她13日在座談上被問到台灣議題支吾其詞而引發話題。彭博電視台主持人拉克瓦（Francine Lacqua）問到：「若中國攻擊台灣，美國是否會出手防衛？」

彭博描述，一向反應迅速的歐加修－寇蒂茲一時卡住，連聲說「這是一個、呃、你知道……我覺得……嗯……」後來先說「這當然是美國一項非常長期的政策」，隨後才較完整回應，稱美國應設法「避免任何此類對抗，不要讓情勢走到必須回答這個問題的地步」。

對此，共和黨評論人士狠批歐加修-寇蒂茲「這個回答搞砸了」，稱她「還沒準備好登上大舞台」。

歐加修－寇蒂茲的外交政策顧問杜斯（Matt Duss）受訪時緩頰，稱她當下之所以遲疑，是因為想謹慎拿捏措辭；他並說，希望更多政治人物能先想清楚再回答，而不是急著背台詞。杜斯也表示，這次出席慕尼黑安全會議，對她而言是把安全論壇較少聽到的觀點帶進場域的機會，也就是推動支持工人階級、處理不平等的政策視角。

歐加修-寇蒂茲在國會7年以進步派內政立場著稱，但外交政策並非她主戰場，過去相關工作也多聚焦拉丁美洲、反對以哈戰爭，並未在眾院外交事務委員會或軍事委員會任職。

