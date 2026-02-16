美國伊朗會談前夕…伊官員釋談判彈性 盼3經濟合作「要讓美賺得到」

路透報導，美國與伊朗17日將在日內瓦舉行第二輪會談前夕，負責經濟事務的副外長甘巴里受訪透露，希望與美達成共創經濟利益的協議，尤其在航空、礦業，以及石油和天然氣等領域，德黑蘭再度釋出談判彈性。

甘巴里（Hamid Ghanbari）告訴伊朗半官方法斯通訊社，德黑蘭正尋求與美國達成經濟利益雙贏的協議，特別是在航空、礦業，以及石油和天然氣等領域。他表示：「「為了讓伊美協議長久持續，美國也必須在能帶來高且快速經濟回報的領域受益，這一點至關重要。」

甘巴里認為，伊朗2015年與包括美國在內的伊核6國達成的「伊朗核問題全面協定」並未保障美國經濟利益。美國總統川普在第一任內、2018年退出這項協定，並重新對伊朗實施嚴厲的經濟制裁。

美伊2月重啟僅限雙邊的談判，由阿曼協助斡旋。伊朗外交部長阿拉奇稍早已抵達日內瓦，預計會晤白宮特使威科夫、川普女婿庫許納，還有將與瑞士和阿曼外長，以及國際原子能總署署長葛羅西和其他國際官員會談。

伊朗副外長早前接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，若美國願意解除重創伊朗經濟的制裁，德黑蘭將考慮在鈾庫存問題上作出讓步。

美國加強在中東的軍事部署之際，傳出與以色列達成共識，也將採取經濟施壓切斷伊朗石油出口。