紐時：川普政府無視保護令 9移民遭「丟包」喀麥隆

紐約時報報導，美國川普政府將九名外國人遣送至非洲的喀麥隆，但他們全都不是來自喀麥隆，當中許多人受到美國法院的保護，免於被遣返回母國。

數名男女一月十四日被戴上手銬和腳鐐登上國土安全部從美國路易斯安那州的亞歷山卓市起飛的航班時，才知道自己將被送往喀麥隆。

這些移民中的大多數人和他們的律師表示，在抵達喀麥隆後，他們一直被拘留在首都雅恩德的一處國有複合設施內，且被喀麥隆當局告知，除非同意返回母國，他們不得離開這個設施。但他們當初正是為了逃離戰爭或迫害而離開自己的國家。

紐時報導，美國與願意配合的外國政府透過交易、通常是現金，將數百人驅逐到可能不會尊重美國法院保護令的他國，讓這些人重返他們逃離的危險之地。這是美國首次把難民驅逐至喀麥隆。

紐時透過電話採訪，拼湊出祕密遣返喀麥隆的事件經過，並查閱政府文件證實他們之中多數人都享有遣返保護令。

一名卅七歲辛巴威男子將此次遣返喻為人口走私，稱他和同行的移民「像包裹一樣被扔到了喀麥隆」。這名男子在美國生活了十五年。他表示，自己因拒絕從軍而被捕，之後離開了辛巴威，擔心若返辛巴威會有生命危險。

目前不清楚喀麥隆是否因接收這些被驅逐者而得到報酬，但根據美國參議院外交關係委員會公布的一項調查，美國政府已在第三國驅逐協議中支付了超過四千萬美元。