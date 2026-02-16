快訊

天公、地基主、祖先怎麼拜？除夕到元宵祭拜時間、流程、對象 一文掌握重點

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時：川普政府無視保護令 9移民遭「丟包」喀麥隆

聯合報／ 國際中心／綜合報導

紐約時報報導，美國川普政府將九名外國人遣送至非洲的喀麥隆，但他們全都不是來自喀麥隆，當中許多人受到美國法院的保護，免於被遣返回母國。

數名男女一月十四日被戴上手銬和腳鐐登上國土安全部從美國路易斯安那州的亞歷山卓市起飛的航班時，才知道自己將被送往喀麥隆。

這些移民中的大多數人和他們的律師表示，在抵達喀麥隆後，他們一直被拘留在首都雅恩德的一處國有複合設施內，且被喀麥隆當局告知，除非同意返回母國，他們不得離開這個設施。但他們當初正是為了逃離戰爭或迫害而離開自己的國家。

紐時報導，美國與願意配合的外國政府透過交易、通常是現金，將數百人驅逐到可能不會尊重美國法院保護令的他國，讓這些人重返他們逃離的危險之地。這是美國首次把難民驅逐至喀麥隆。

紐時透過電話採訪，拼湊出祕密遣返喀麥隆的事件經過，並查閱政府文件證實他們之中多數人都享有遣返保護令。

一名卅七歲辛巴威男子將此次遣返喻為人口走私，稱他和同行的移民「像包裹一樣被扔到了喀麥隆」。這名男子在美國生活了十五年。他表示，自己因拒絕從軍而被捕，之後離開了辛巴威，擔心若返辛巴威會有生命危險。

目前不清楚喀麥隆是否因接收這些被驅逐者而得到報酬，但根據美國參議院外交關係委員會公布的一項調查，美國政府已在第三國驅逐協議中支付了超過四千萬美元。

辛巴威 川普

延伸閱讀

4400案判違法拘禁 ICE續羈押移民 美司法部派700律師抗告

劉世芳視訊慰勉駐外移民秘書 守護國門能量

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

鐵腕打詐！陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

相關新聞

紐時：川普政府無視保護令 9移民遭「丟包」喀麥隆

紐約時報報導，美國川普政府將九名外國人遣送至非洲的喀麥隆，但他們全都不是來自喀麥隆，當中許多人受到美國法院的保護，免於被...

華人饕客陳戴維 品嘗記錄8400家中餐館 尋覓華人歷史

50年是條長河，1萬8263個日子，世界日報都在新聞現場，沒有一天缺席。世報50歲了。採訪撰稿，是新聞工作者的日常。我們...

4400案判違法拘禁 ICE續羈押移民 美司法部派700律師抗告

路透根據法院紀錄分析顯示，目前已有逾4400項判決裁定移民暨海關執法局(ICE)違法拘禁移民，然而川普政府依然不為所動，...

民調：6成不滿川普處理邊安與移民方式 近半強烈反對

國家廣播公司新聞網(NBC News)與SurveyMonkey合作進行的「NBC新聞決策台民調」(NBC News D...

控委內瑞拉男襲擊才開槍 又1件ICE涉不實陳述反遭調查

1月14日深夜，兩名移民暨海關執法局(ICE)探員在明尼蘇達州聲稱被兩名委內瑞拉男子襲擊，因而開槍擊中其中一人的大腿。聯...

川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：缺乏羞恥

美國總統川普日前分享一段帶歧視性的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，歐巴馬今天首度對此回應，直言當前政治言論缺乏羞恥與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。