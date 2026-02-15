美官員出席APEC促AI投資與漁業技術 對抗中國影響力

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

2026年亞太經濟合作會議（APEC）第一次資深官員會議近日在廣州召開，川普政府官員於會議中力推人工智慧（AI）出口及海域監控技術，設法抗衡中國在科技與海洋日增的影響力。

美國APEC高階官員梅斯（Casey Mace）表示，川普政府已推出一筆2000萬美元基金，協助區域內夥伴經濟體採用美國AI技術，這是美國強化自身在新興技術領導地位其中一環。

美國總統川普預計4月到訪北京、中國將於11月舉行APEC領袖峰會，這些活動預料凸顯美中在亞太區域科技和經濟影響力方面日益加劇的競爭。

美國國務院發言人接受路透社訪問時表示：「中國AI技術壯大了中國共產黨的宣傳與審查制度，其AI治理願景是尋求威權鎮壓。」

中國強調支持全球針對AI治理進行合作，並駁斥西方國家所指技術出口助長中國審查的指控。

川普去年7月簽署行政命令，旨在「確保美國AI技術、標準及治理模式能在全球各地採用」。

美方也利用APEC力推美國民間研發、用於打擊非法、未經通報及無管制捕撈的技術。華府強調，此類捕撈對太平洋部分區域的糧食安全及海域主權構成威脅。

美國國務院海洋環境與科學事務部門代理首席副助卿裴利（Ruth Perry）10日表示，中國擁有1萬8000艘遠洋漁船船隊，對小型濱海國家的執法造成挑戰。

她告訴路透社，「許多國家都受到負面影響，中國正是罪魁禍首…其漁船規模在太平洋區域不容小覷。」她指出，有報導披露這其中涉及不尋常的國家層級協調行動。

裴利也說，美企正研發衛星船舶追蹤、AI分析、聲學探測系統和配備感測器海洋浮標在內的技術，以幫助各國政府監測捕撈活動。

