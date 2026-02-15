紐時：川普政府不顧法院保護令 將9移民遣送喀麥隆

「紐約時報」今天報導，美國川普政府暗地將9名人士遣送至非洲中西部國家喀麥隆，但他們全都不是來自當地，且當中許多人有美國法院保護令免於被遣返回各自母國。

路透社報導，「紐約時報」（The New York Times）引述美國官方文件及當事人律師說法指出，數名男女1月14日從美國路易斯安那州的亞歷山卓（Alexandria）搭乘1架航班被送往喀麥隆，他們直到被帶上這架美國國土安全部的班機並被戴上手銬和腳鐐，才知道目的地。

紐約時報並引述這些移民中的大多數人和他們的律師報導，他們抵達喀麥隆後一直被拘留在首都雅恩德（Yaoundé）的1個國有複合設施內，且被喀麥隆當局告知不得離開當地除非同意返回母國，但他們當初正是為了逃離戰爭或迫害而離開自己的國家。

川普（Donald Trump）政府至今未宣布與喀麥隆達成任何協議，讓對方同意接收遭美國驅逐出境的他國人士。

美國國土安全部和國務院及喀麥隆的外交部未立即回覆路透社的置評請求。路透社也尚無法聯繫上當事人律師。