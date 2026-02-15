和平理事會19日登場 傳以色列外長將出席

兩名以色列官員今天表示，外交部長薩爾（Gideon Saar）將出席美國總統川普（Donald Trump）這個月19日首次正式召開的和平理事會（Board of Peace）會議。

美國官員本週告訴路透社，川普在華府舉行的這場會議有兩大重點，一是宣布數十億美元的加薩（Gaza）重建計畫，二是詳細說明一支獲得聯合國授權、負責巴勒斯坦加薩地區穩定的維和部隊部署計畫。

路透社報導，預計至少有20個國家的代表團將出席和平理事會會議，當中包括多位國家元首。該理事會是在聯合國安全理事會決議支持下成立，作為川普結束加薩戰爭方案的一部分。

目前加入和平理事會的包括土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯及卡達等中東區域國家，也包括印尼等主要新興國家。然而，其他世界強權及美國傳統的西方盟友立場則採取較為謹慎的作法。

美方官員表示，19日的會議將聚焦加薩局勢。以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）兩年來的戰爭，已經讓加薩大部分地區成為廢墟。

以色列和哈瑪斯去年同意川普的方案，並於10月開始停火。然而，停火後的幾輪衝突已造成超過590名巴勒斯坦人死亡，其中多數為平民，令造成4名以色列士兵喪生。儘管川普政府力促和平進程，以哈雙方仍互指對方違反協議。

根據方案規劃，隨著以色列軍隊進一步撤軍，哈瑪斯應解除武裝，下一步則將部署國際穩定部隊（International Stabilization Force）。

美國官員表示，川普預料將宣布數個國家已計劃提供數千名兵力籌組這支部隊，並於未來幾個月內部署至加薩。

目前哈瑪斯仍拒絕繳械；以色列則警告，若哈瑪斯不願和平解除武裝，只能訴諸武力迫使其繳械。