川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：缺乏羞恥

美國總統川普日前分享一段帶歧視性的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，歐巴馬今天首度對此回應，直言當前政治言論缺乏羞恥與禮儀，美國人民會給出最後答案。

法新社報導，歐巴馬（Barack Obama）今天首度回應川普5日於「真實社群」（Truth Social）分享的影片。這段長約1分鐘的影片，以陰謀論看待川普2020年的敗選。影片接近尾聲時，歐巴馬夫婦的臉被合成在猴子身上，畫面約有1秒。

歐巴馬是美國史上首位非裔總統，此影片的歧視意味引發美國政壇譴責。白宮最初以「假憤怒」駁斥外界批評，但隨後改口歸咎於幕僚失誤，並將影片下架。

歐巴馬在左派政治播客柯恩（Brian Tyler Cohen）今天發布的專訪中首次回應。柯恩問說：「論述已墮落至我們從所未見的程度…幾天前，川普把你的照片、你的臉接在猴子身上」，我們要如何走出這種處境？

歐巴馬在回應中並未提到川普，他說大多數美國人「對這種行為深感不安」。

歐巴馬指出，「當前社群媒體與電視正上演一齣鬧劇。憂心的是過去那些認為必須維持禮儀、沉穩持重，展現對公職尊重的人，如今似已不再羞愧。這種應有的羞恥與禮節，不復存在。」

歐巴馬預測，這種訊息終將在期中選舉傷害川普所屬的共和黨，並表示「最終，答案將來自美國人民」。

川普表示，他堅持影片中有關選舉舞弊的論點，但他並未看過結尾帶冒犯性的片段。