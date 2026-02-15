婚姻欺詐…假結婚，真犯罪

（德國之聲中文網）美國公民及移民服務局(USCIS)在2月10日發布的官方文件表示美國政府對11名涉嫌參與聯邦婚姻欺詐和賄賂陰謀的個人提出了三項指控：婚姻欺詐串謀、婚姻欺詐和賄賂串謀。

起訴書顯示，這11人涉嫌合謀招募美國公民（主要目標是現役軍人）與中國公民進行假結婚，並非法獲得永久居民身份。

起訴書中列明的11名嫌疑人中有六名是中國公民，三名是美籍華人。起訴書稱，這些假結婚發生在美國的不同地點，包括傑克遜維爾、紐約、康涅狄格和內華達州。為了營造真實婚姻的假象，假結婚的策劃者拍攝了這些“夫婦”的照片，並將其提交給美國公民及移民服務局（USCIS）官員，以暗示這些婚姻是合法的。

此案的一個顯著特征是多名退伍軍人的深度參與。目前，共有四名美國海軍退役軍人——雷蒙德·祖姆巴（Raymond Zumba）、布裡尼奧·烏雷納（Brinio Urena）、摩根·錢伯斯（Morgan Chambers）和賈辛斯·貝利（Jacynthe Bailey）——受到牽連，且均已對相關指控認罪。

涉案的兩名華人和一名中國公民還試圖通過退役軍人雷蒙德·祖姆巴來賄賂一名政府公職人員，用現金換取國防部的身份證件。

“假結婚”早有先例

通過虛假的婚姻關系來獲得美國綠卡並非近年來出現的新鮮事。不少既沒有技能進行職業移民，也沒有足夠的財產進行投資移民的人想要靠這樣的非法途徑來“搏”一張美國綠卡。

早在2019年，美國移民和海關執法局就破獲了一起大規模的婚姻欺詐案件。

名為向阮燕(Ashley Yen Nguyen)的越南裔在休斯頓西南部有組織大規模地開展非法移民業務，幫助海外公民非法入境美國，並且在美國境內通過婚姻欺詐來獲得美國綠卡。她在德州和越南之間開展此項業務，向每位有意通過非法途徑移民的客戶收取5萬到7萬美元，接著在德州全州範圍內招募美國公民與這些人配對，偽造證據來證明他們有著真實且幸福的婚姻生活。這些被招募來的美國公民也從中提成，甚至還介紹其他美國公民一起來參與移民欺詐。

向阮燕雇傭的越南裔律師則涉嫌幫助客戶偽造假婚姻的相關文書，告訴客戶如何躲避執法部門的搜查，幫助客戶在移民官面前做虛假陳述等罪行。

在當年，該起案件中共有96人被起訴，聯邦大陪審團一共下達了206項起訴書。

2020年，居住在洛杉磯地區聖蓋博谷的一名華裔男子何昌宇(Chang Yu He)同樣因為做假結婚的移民生意而被洛杉磯的聯邦法院起訴。

起訴書顯示，他與另一名華人同伙王秀蘭(Xiu lan Wang)招募美國公民成為中國公民的結婚對象，向中國公民收取每人6萬元左右的介紹費。在2018年到2019年的兩年內，他為三名中國公民安排了三名美國公民假結婚，三名中國公民均獲得美國綠卡，也均被起訴。

為了讓假結婚的夫妻顯得更加真實合法，這兩人不僅安排三對假夫妻在教堂舉行結婚儀式，還讓假結婚夫妻記住了移民局官員可能會提出的問題的答案，並指導他們開設共同的聯名賬戶，共同租賃公寓，定期共同出入公寓，並在公寓裡面存放衣服以應對移民官的上門抽查。可謂是行騙經驗非常豐富。

有些移民想要“走捷徑”

在加州有二十多年從業經驗的華人移民律師安德魯·賀（Andrew He）表示他知道加州有幾位移民中介和移民律師絲毫不避諱這種違反法律的途徑，甚至還主動向客戶提出假結婚的建議。

“前幾年走線來的人很多，走線的話拿庇護基本都要三到五年，有些人心急，就到處打聽有沒有什麼辦法可以快一點，我的一些同行啊，就主動提議他們去找人結婚，能找到真的人結婚當然最好，在加州這邊找幾個想賺錢的中國公民，也能找到，明碼標價就行”，他告訴記者。

他表示，在疫情之前，願意配合假結婚的中國公民大多數年紀較大，也缺乏穩定的收入。有些是早年偷渡到美國的，靠在美國生孩子，由作為美國公民的孩子成年之後給自己申請得到了美國公民身份，按照當時的市場價，給中介三萬四萬美金就可以運作。疫情期間，這些人中有部分因為擔心感染新冠，回到了中國，需要找美國本土出生的公民來進行假結婚操作，手續更復雜，費用也更高。

“我也親眼見過，有一次我陪同我的客戶去做婚姻綠卡的面試，我的客戶是在美國讀書時候認識了美國先生。但我就看到一位中國律師，陪同一位不會說英文的中國人，和一名白人，在等待進入移民局大樓前，這位律師還在幫助雙方記住結婚紀念日，對方的生日，出生地這些最基本的信息”，他向記者回憶道，“而且是中國律師和中國女士先到，過了一陣子白人才到，顯然是沒有住在一起，白人和中國女士看起來根本就不熟悉。”

他告訴記者，通常婚姻綠卡的申請人在遞交調整身份為美國永久居民的表格前，必須要曾經合法入境美國。但是很多走線人沒有合法入境的記錄，即使申請婚姻綠卡依然會被拒絕。但是如果是美國軍人或者退伍軍人的配偶，可能可以獲得“軍人假釋”(Parole in Place)，可以在美國境內順利獲得永久居民的身份。

他猜測，這也是為什麼最近的這起婚姻欺詐案件中，中介方明確表示最好要招募退伍的美國公民的原因。

起訴文件顯示，婚姻欺詐的付款安排為：前期支付1萬美元，綠卡獲取後支付2萬美元，離婚完成再支付5000美元。但賀律師覺得中介收取的費用遠遠不止這個數目：“退伍軍人辦理配偶綠卡可以走加急通道，應該是現在辦理綠卡最快的了，也不卡名額，卡國籍。據我所知，中介收費經常要上八萬，十萬。”

“假結婚”是無奈之舉嗎？

“說實話，有時候我也挺羨慕那種能做得出這種事情的人的，不像我現在，要擔心能不能抽中H1B，又要擔心川普會不會給境內申請H1B加一筆巨額申請費，還要擔心我出國之後再入境美國會不會覺得我學的是敏感學科給我關小黑屋”，文森特·周(Vincent Zhou)一邊說一邊搖頭：“我還不知道什麼時候能走到申請綠卡這一步，也不知道當我申請綠卡的時候，排期要多少年。那些假結婚的，就豁出去這麼一下，成功了，就是一勞永逸的，不像我們在美國讀書讀了七年，再工作，等到拿到綠卡的時候，可能都過去十幾二十年了。”

周同學是去年剛從大學畢業的博士生，目前在奧斯汀本地一家與人工智能有關的初創企業工作。他告訴記者，去年特朗普宣布對新H1B申請一次性收取10萬美元簽證費，正值他剛入職兩個月，准備在2026年進行H1B的抽簽。他的雇主立刻告訴他不要出境，也委婉表示如果雇主要為H1B抽簽支付10萬美元的話，作為初創企業可能無法負擔。

後來特朗普的規定得到修改，只有境外提交的新的H1-B申請人需要一次性繳納10萬美金，他才得以繼續在該公司工作，但是特朗普上台來移民政策的不斷緊縮，包括近來美國移民和海關執法局(ICE)在奧斯汀本地執法頻繁，這一切都讓他覺得在美國的生活非常不穩定。

“我甚至都不敢讓我的女朋友搬到美國來”，他告訴記者。他有在中國讀大學時期談的女朋友，兩人多年來戀愛關系穩定，原本是希望他在美國找到工作之後，女生來美國和他團圓，但他自己對未來毫無把握，也直言如果今年H1-B抽簽不中的話，可能干脆回中國發展。

談到通過“假結婚”拿綠卡，周同學聳了聳肩，認為這麼做，對辛辛苦苦按照法律留在美國，又不斷為美國貢獻學費和稅收的留學生群體來說，是非常不公平的。他表示自己早已經知道有這種捷徑，但是身邊在美國苦讀多年的留學生雖然開玩笑會說起不如假結婚解決身份難題，但最後因為擔心影響學業和工作，還是沒有人選擇這條道路。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】