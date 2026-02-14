美國援助委內瑞拉 運送逾6公噸醫療物資

美國國務院今天表示，已經向委內瑞拉運送超過6公噸的醫療物資，以協助穩定委國局勢。

法新社報導，美國國務院發布聲明指出，首批運往委內瑞拉的逾6公噸優先醫療物資，為該國「穩定、復甦和過渡」計畫之一環。

委內瑞拉是全球已探明石油儲量最大的國家，但過去20年來經歷社會主義統治後，石油產量大幅減少，國內的經濟與社會服務也面臨崩潰，其中包含公共醫療系統。

美國國務院還提到，委內瑞拉衛生當局將分配美方捐贈藥品給全國各地「亟需醫療救助」的人們。

美軍1月3日抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）並帶往紐約受審後，美國總統川普（DonaldTrump）就一直支持委國臨時總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）。

羅德里格斯已陸續釋放政治犯，且採取相關措施開放國內石油產業，這是為了美國能源企業重返委內瑞拉做準備。