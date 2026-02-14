避免美歐分歧繼續深化 魯比歐安撫跨大西洋關係

快訊

中央社／ 慕尼黑14日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。 美聯社
美國國務卿魯比歐今天試圖安撫不安的歐洲盟友，表示華府希望「振興」跨大西洋聯盟，認為強大的歐洲將能協助美國肩負「復興」全球的使命。

法新社報導，在美歐關係因美國總統川普揚言奪取格陵蘭（Greenland），以及經常對華府盟友語帶輕蔑而動盪數月後，魯比歐（Marco Rubio）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表講話，語氣明顯令人鬆一口氣。

魯比歐說：「我們並不尋求分離，而是要給這段長久友誼恢復元氣，重振人類歷史上最偉大的文明。我們要的是煥然一新的聯盟。」

他表示，「我們希望歐洲強大，我們相信歐洲必須挺過去」，並強調美國和歐洲「註定要在一起」。

魯比歐這番表態與美國副總統范斯（J.D. Vance）去年在同一場合發表的強硬談話形成鮮明對比。當時范斯對歐洲移民和言論自由政策提出批評，令歐洲盟友震驚。

魯比歐重申川普政府認為移民已「破壞社會穩定」的立場，不過他基本上避開引發德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）昨天認為深化美歐「裂痕」的「讓美國再次偉大」引爆點以及文化戰的議題。

他指出，一個未來願景驅動美國，「這個願景和我們文明的過去一樣自豪、一樣獨立自主，也同樣充滿活力」。

魯比歐說：「雖然我們已經做好必要時單獨行動的準備，但我們傾向、我們期望與在座歐洲朋友們攜手，共同推動此一目標。」

