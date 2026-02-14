美國國土安全部進入局部停擺 機場安檢首當其衝

快訊

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
由於國會無法在期限前就年度撥款達成協議，美國國土安全部（DHS）今天進入局部停擺狀態。圖／美聯社
由於國會無法在期限前就年度撥款達成協議，美國國土安全部（DHS）今天進入局部停擺狀態。圖／美聯社

由於國會無法在期限前就年度撥款達成協議，美國國土安全部（DHS）今天進入局部停擺狀態，率先衝擊到的是負責全國機場旅客與行李安檢的運輸安全局（TSA）。

數以千計政府員工，從機場安檢人員到災害救援官員，將被迫休無薪假，或在未支薪情況下繼續工作，直到國會就撥款達成協議。

這場預算爭議的核心是國土安全部轄下的移民暨海關執法局（ICE），該機構的探員在明尼阿波利斯大規模掃蕩行動與抗議活動期間，射殺兩名美國公民。

民主黨反對為國土安全部提供任何新資金，直到ICE的執法方式進行重大改革。他們特別要求縮減巡邏行動、禁止ICE探員在執法時戴面罩，以及規定探員進入私人財產前必須取得司法搜查令。

聯邦眾議院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）昨天表示：「川普和共和黨人已經決定，他們對讓ICE受到控制毫無興趣。」

傑福瑞斯在記者會上說：「需要進行重大改變，否則，共和黨已決定部分關閉聯邦政府。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）先前將責任歸咎於在野黨，並在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「民主黨正因政治與黨派因素，將我們的政府推向另一次停擺。」

白宮持續與民主黨人交涉，但雙方未能在國會休會前達成協議。儘管參眾兩院議員已於12日展開為期10天的休假，但兩院均已接獲通知，若談判取得突破性進展，全體議員須隨時準備返回華府。

國土安全部雖然停擺，ICE本身仍可依據去年政府支出法案核准的資金繼續運作。

主要衝擊將落在其他機構，包括負責天然災害應變的聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。

負責機場安檢的運輸安全局稍早也在社群平台X警告，若停擺持續，可能導致等候時間延長與航班取消。

目前難以預測安檢問題是否、何時或在哪裡出現，因此旅客應提早抵達機場，預留更多時間通過安檢。

這是川普第2任期內的第3次政府停擺，其中包括去年10月至11月長達43天的創紀錄關閉。

本月稍早，政府才因同樣涉及國土安全部的撥款問題，結束一次為期4天的較小規模部分停擺。

美國 機場 安檢

