快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

聽新聞
0:00 / 0:00

零時已到！美國移民執法改革談不攏 國土安全部今起停擺

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國土安全部華府總部外的標誌，攝於2月13日。法新社
美國國土安全部華府總部外的標誌，攝於2月13日。法新社

美國聯邦探員1月在明尼蘇達州擊斃兩名美國公民後，白宮民主黨領導層持續就移民執法改革進行協商，但遲遲無法達成共識，國土安全部（DHS）為期兩周的臨時開支撥款到期，14日正式停擺。

先前新聞報導，民主黨對白宮提出的要求包括移民及海關執法局（ICE）與其他聯邦機構執法人員須有更清楚的身分標示，各機關必須訂定新的行動準則，並增加司法搜索令的使用。白宮11日晚間也向民主黨提出最新條件，但川普12日表示，民主黨部分要求「非常難以接受」。

NBC新聞報導，白宮與民主黨持續互相提出方案，顯示仍有達成協議的希望，但白宮最終會接受民主黨哪些要求仍不明朗，國會議員也在未能達成協議的情況下，於12日離開華府

隨著國會休會，DHS經費於美東時間14日凌晨0時1分正式到期，這意味著聯邦緊急事務管理署（FEMA）、運輸安全管理局（TSA）與海岸防衛隊等機構的聯邦員工將暫時領不到薪水，但由於工作被視為關鍵職務，多數人仍將繼續上班。

至於兩黨爭議的核心單位，即ICE與海關及邊境保護局（CBP），受此次停擺影響反而有限。由於兩個單位仍可動用總統川普去年推動通過的「又大又美法」所核准的750億美元經費，相關人員預計仍將持續上班並照常領薪。

參眾議院預計要到23日才會復會，意味著DHS至少將停擺10天；但若有法案可供表決，國會議員也可能提前返回華府。參院共和黨領袖圖恩表示，他已提醒同仁隨時待命，一旦白宮與民主黨談成某種協議，就要返回華府準備表決。

民主黨 白宮 華府 移民 美國

延伸閱讀

台美簽署貿易協定 美國駐中使領館轉發台美官員合照

美國1月CPI降至2.4%低於預期 拜能源價格下滑之賜

經長談協定與鄰國比較…開放汽車 日韓也擋不住

劉世芳視訊慰勉駐外移民秘書 守護國門能量

相關新聞

零時已到！美國移民執法改革談不攏 國土安全部今起停擺

美國聯邦探員1月在明尼蘇達州擊斃兩名美國公民後，白宮與民主黨領導層持續就移民執法改革進行協商，但遲遲無法達成共識，國土安...

美廢除溫室氣體「危害認定」 環團怒批：氣候政策最大倒退

川普政府十二日宣布，撤銷被視為限制溫室氣體排放相關法規基礎的科學結論：「危害認定」，並取消對汽車及卡車廢氣排放的聯邦標準...

美國某大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」

路透報導，美國南卡羅來納州立大學學校官員聲明表示，該大學宿舍當地時間12日晚間發生槍擊，已知造成2死1傷，槍擊事件導致校...

參院程序表決未過關 國土安全部2/14將停擺

國土安全部為期兩周的臨時開支(stopgap)撥款13日便將到期，民主黨在預算協商期間以限制移民執法行動為談判籌碼，與白...

霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束

川普政府在明州嚴打非法移民的執法行動罕見作出退讓，白宮邊境事務主管、有「邊境沙皇」之稱的霍曼(Tom Homan)12日...

川普政府廢除溫室氣體「危害認定」、取消車輛排廢標準

川普政府12日宣布撤銷被視為限制溫室氣體排放相關法規基礎的一項科學結論──「危害認定」(Endangerment Fin...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。