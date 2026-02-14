零時已到！美國移民執法改革談不攏 國土安全部今起停擺

美國聯邦探員1月在明尼蘇達州擊斃兩名美國公民後，白宮與民主黨領導層持續就移民執法改革進行協商，但遲遲無法達成共識，國土安全部（DHS）為期兩周的臨時開支撥款到期，14日正式停擺。

先前新聞報導，民主黨對白宮提出的要求包括移民及海關執法局（ICE）與其他聯邦機構執法人員須有更清楚的身分標示，各機關必須訂定新的行動準則，並增加司法搜索令的使用。白宮11日晚間也向民主黨提出最新條件，但川普12日表示，民主黨部分要求「非常難以接受」。

NBC新聞報導，白宮與民主黨持續互相提出方案，顯示仍有達成協議的希望，但白宮最終會接受民主黨哪些要求仍不明朗，國會議員也在未能達成協議的情況下，於12日離開華府。

隨著國會休會，DHS經費於美東時間14日凌晨0時1分正式到期，這意味著聯邦緊急事務管理署（FEMA）、運輸安全管理局（TSA）與海岸防衛隊等機構的聯邦員工將暫時領不到薪水，但由於工作被視為關鍵職務，多數人仍將繼續上班。

至於兩黨爭議的核心單位，即ICE與海關及邊境保護局（CBP），受此次停擺影響反而有限。由於兩個單位仍可動用總統川普去年推動通過的「又大又美法」所核准的750億美元經費，相關人員預計仍將持續上班並照常領薪。

參眾議院預計要到23日才會復會，意味著DHS至少將停擺10天；但若有法案可供表決，國會議員也可能提前返回華府。參院共和黨領袖圖恩表示，他已提醒同仁隨時待命，一旦白宮與民主黨談成某種協議，就要返回華府準備表決。